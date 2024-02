Las deportivas de las pijas madrileñas están de oferta y nos han enamorado

De diversos colores y con un aspecto bien casual, tienes las deportivas de las pijas madrileñas que te encantarán. Y debes estar bien atenta porque están en oferta, sí porque todavía hay rebajas y las debes aprovechar.

Comparte tu pasión por las zapatillas deportivas con este modelo que es uno de los más vistosos en este momento.

Cómo son las deportivas de las pijas madrileñas

El modelo Serengeti es total. Y evoca un lugar mágico, donde las majestuosas llanuras se extienden hasta donde alcanza la vista. Marca TheHoffBrand, establecen que las ondulantes colinas son un mosaico de diferentes tonos de verde, salpicado de alguna acacia. El cielo es de un azul profundo y sin nubes, y el sol cae con un calor casi tangible. Hay algo indescriptiblemente misterioso y hermoso en el Serengeti, un lugar lleno de secretos de la naturaleza.

Con esta oda a la naturaleza se describen perfectamente tales zapatillas que llevarás con pasión y amor si crees firmemente en las palabras vistas anteriormente.

Materiales de calidad: TheHoffBrand

Esta marca y en concreto para este modelo, siempre aporta materiales de calidad para que tengas seguro que tales deportivas te van a durar en el tiempo y te acompañen bastantes años.

Por esto destacan las piezas del lateral en piel, con logotipo en lengüeta, estabilizador en talón, aquella media suela en plancha de EVA de 3,5 cm de altura con la que irás siempre muy cómoda, plantilla de memory foam extraíble y patín dentado en goma transparente con imagen serigrafiada.

Como ves, detalles que está claro que marcan la diferencia en zapatos y que debes tener para también deslumbrar.

Cómo limpiar tus HOFF

Desde la marca tienen claro que proteger del calzado es una máxima y por esto dan tantas recomendaciones para que cuides de tus zapatillas como oro en paño.

Por ejemplo, se pueden proteger con el Spray Protector HOFF que con su uso evitará las manchas y humedad, preservando así su color y calidad. Recomendamos su uso cada mes o dos meses según cada cuanto te pongas tu zapatilla.

Tiene una fórmula innovadora a base de agua: es hipoalergénico y no inflamable. Además, al no ser en aerosol, permite un mayor aprovechamiento del producto y cuidado medioambiental.

Luego debes limpiarlas, un paso que no te puedes saltar especialmente si has ido por el campo o has estado en el parque. Lo ideal es hacerlo con un cepillo de cerdas suaves, frota con cuidado tus zapatillas. Si es necesario, emplea agua y un limpiador suave solo en materiales técnicos, evitando la piel.

La marca especifica que con el Sneaker Cleaner HOFF podrás limpiar con facilidad y cuidado tus zapatillas gracias a su toalla en microfibra y su fórmula hipoalergénica a base de agua.

En cuento a los cordones, debes retirarlos y lavarlos en la lavadora junto con tu ropa habitual. Y recuerda no introducir nunca tus zapatillas en la lavadora.

En cuento al secado, hay que dejar las zapatillas al aire libre durante al menos 24 horas. Elimina la humedad extra con papel higiénico o una toalla y coloca bolas de papel en su interior para mantener la forma. También explican que es suficiente luego con limpiar las suelas con un paño húmedo o un cepillo para preservar su apariencia.

Cual es el precio de las deportivas de las pijas madrileñas

Está en descuento y esto nos encanta. Antes costaba 115 euros y ahora te las llevas por 69 euros, con lo que se aplica ese descuento del 40% que te mereces para pagar menos y tener así un modelo realmente casual y bello.

Las tallas ahora disponibles en online son la 37, 38, 39 y 40. Ya puedes correr porque esta oferta no durará eternamente , de hecho, queda bien poco.

Puedes también pagar en 3 plazos de 23,00€ sin intereses (0% TAE) con Klarna para tu mayor facilidad. Tienes tus zapatillas en envío gratuito de 3 a 5 días.

Con todas tus prendas

Para ir siempre a la última, estas zapatillas deportivas te elevarán el look donde vayas. Van perfectas con tus nuevos jeans, con esa falda vaquera que también te has comprado en las rebajas , con trajes chaqueta para tus reuniones y hasta con vestidos cuando quieres ir a diversos lugares en plan más festivo o bien de noche.

La marca que debes tener

En HOFF, han emprendido un viaje extraordinario durante los últimos 7 años, experimentando un rápido crecimiento en el mundo de las zapatillas. Se basa en encender la chispa creativa dentro de cada individuo. Con una pasión por descubrir talentos sin explotar, fomentar la autoexpresión y celebrar la esencia del arte, se han convertido en algo más que una marca de moda: un lienzo para que las almas creativas se expresen.

Para mayor información puedes ir directamente a la página web y descubrir entonces sus precios, descuentos, otros modelos y más.