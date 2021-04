¡Cuídate! ¿Sabes qué es y cómo hacerle frente al coronasomnia?

Sí, seguro que por la pandemia no descansas igual por la noche. Quizás no seas la única, porque parece que se está extiendo la coronasomnia, o lo que es lo mismo, no poder dormir bien a causa del coronavirus y todo lo que le rodea. Pero tú puedes hacerle frente con estos consejos.

Si quieres mayor bienestar y lucir una piel bella y sin ojeras, hay que descansar. Pues, además y según Cigna, dormir fortalece el sistema inmunitario, mejora la actividad cerebral y reduce el riesgo de padecer trastornos mentales.

Casi la mitad de los españoles no disfruta de un sueño de calidad

Según el estudio de Cigna Covid-19 Global Impact, casi la mitad de los españoles (44%) no disfruta de un sueño de calidad y un 41% no duerme las horas necesarias para que el cuerpo y la mente se repongan.

Hay más porque el 81% de los españoles está estresado, siendo la incertidumbre por el futuro una de las principales causas de estrés (49%), seguido de la posibilidad de contraer el Covid-19 (46%).

¿Cómo evitar la coronasomnia?

De manera que, para ayudar a aliviar este estrés, evitar la propagación de la coronasomnia y potenciar la salud holística, desde Cigna nos dan una serie de consejos a tener en cuenta para descansar mucho mejor.

Rutina de comidas saludables

En lugar de realizar pocas comidas al día, pero más abundantes, es preferible comer más a menudo y reducir la cantidad de las porciones, sobre todo, durante las cenas.

Patrón de sueño regular

Es importante acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, y evitar la tentación de trasnochar.

Evitar la televisión o el uso de pantallas antes de acostarse

Es complicado, pero recomendable, además de minimizar los ruidos, y mantener el ambiente a una temperatura confortable en la habitación.

Cuídate

Desconectar y cuidarse a uno mismo nunca había sido tan importante. Y es que darle un respiro a la mente y al cuerpo contribuye a aliviar los trastornos mentales. Ya sea leyendo un libro, dándose un baño o simplemente preparando una comida.

Plan de ejercicio regular

Realizar ejercicio físico contribuye a desconectar la mente de las preocupaciones y produce la liberación de endorfinas, la hormona encargada de aportarnos una sensación de relajación y felicidad.

Y hay más porque el deporte también libera adrenalina, lo que no deja de ser un estimulante con el sentirse más enérgico.