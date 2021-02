Cristina Pedroche luce las botas altas blancas más virales de Zara

Zara está consiguiendo hacer virales sus botas blancas, las vemos triunfar en las calles y en las redes sociales, Cristina Pedroche ha sido la última famosa en llevarlas. A la hora de hacernos con zapatos o botas nos fijamos en cómo quedan, pero sobre todo en la comodidad de este elemento. Las botas o botines con suela de goma track se han convertido en las estrellas de la temporada. En tiempos de pandemia de camina más y para ello se necesita dotar al pie de las herramientas necesarias para poder hacerlo.

La reina de las campanadas de fin de año, Cristina Pedroche, ha caído rendida ante unas botas altas blancas de Zara que son una auténtica maravilla. En la web de Zara hay varios modelos, pero solo unas son de piel. Escogerlas dependerá en gran medida de nuestro presupuesto, la opción low cost, muy parecida, pero sin estar hechas de este elemento se vende por mucho menos. A la hora de apostar por un buen zapato es mejor no mirar el precio, pero en el caso de unas botas blancas debemos ir con cuidado. No es un color o una tendencia que perdure en el tiempo, con lo cual, puede que nos las compremos y no usemos. Unido al hecho de que las botas blancas pueden ser un capricho temporal, de un día en el que el cuerpo nos pida algo distinto, es mejor apostar sobre seguro. Esto es lo que necesitas saber de las botas altas blancas más virales de Zara.

El primer modelo de botas altas de Zara, el que lleva Cristina Pedroche vale más de 100 euros. Es una bota blanca de piel y de suela engomada que destaca por sí sola. Tiene los detalles justos para que nos fijemos en ella. La altura perfecta para llevar con falda, pero también con pantalones. El hecho de que sean blancas las hace más adecuadas para determinadas prendas, en busca de un aire romántico. Aunque tal como hemos visto esta temporada, hasta las botas militares pueden quedar bien con vestido boho.

No llevan cremallera. Este punto es importante, nunca quedarán del todo ceñidas a la pierna. Dependiendo de nuestras medidas nos pueden quedar más o menos ceñidas, si no estamos acostumbradas a este tipo de bota, es mejor probársela bien antes de comprarla. Puede pasar que nos veamos un efecto extraño, en esencia sigue el mismo diseño que unas botas de agua. Tampoco van ceñidas, ese es su encanto, además de la facilidad de poner y quitar, manteniendo siempre los pies calentitos.

El segundo modelo está de oferta y vale solo 35,95 euros. Estas botas te vendrán de maravilla, si quieres una pieza que está a la última, pero no estás segura de que te guste como te quede con tu ropa. Las puedes llevar de vez en cuando, no supondrá un problema para tu presupuesto en ropa y complementos. Si te gusta cómo te quedan y te adaptas bien a ella, puedes valorar comprarte unas similares la próxima temporada. Es un buen inicio en el universo de las botas blancas.

El último modelo es la versión de temporada que en poco se diferencia de las de Cristina Pedroche. Zara tiene esta pieza que no es piel, como la primera, pero lo parece. El poliuretano es el elemento principal de esta bota que vale poco más de 45 euros. Una opción igual de duradera que la piel y con un acabado muy parecido. A simple vista no podemos diferenciarlas, pero si nos fijamos en algunos detalles lo notaremos. A la hora de poner y sacar del piel, notaremos la diferencia. Una vez el pie esté dentro, están exactamente forradas de la misma forma.

Si nos gusta el modelo, pero no el color, Zara tiene botas con el mismo diseño en otros colores. Desde el verde más actual, hasta el clásico negro que nos dará la seguridad que necesitamos. El diseño es uno de los que más hemos visto este invierno y que seguramente continuará siendo igual de demandado en año que viene, si las circunstancias no cambian. El mundo apuesta por la comodidad, más allá de la estética.

Lo mejor de los tres modelos es esta suela track de goma. Podemos recorrer medio mundo con ella. No nos entrará agua, se adapta a cualquier terreno y nos permite disfrutar de una libertad de movimientos nunca vista. Además, ganaremos unos centimetros de más que siempre vienen bien. Si no eres de bota, Zara tiene un diseño idéntico en botines. Podremos tener nuestro pie igual de protegido, alargando un poco la pierna y disfrutando de un botín que podremos llevar durante más tiempo.

Las botas blancas de Zara que más vas a ver en la calle y en las redes sociales están destinadas a agotarse. Si te gusta cómo quedan, no lo dudes, hazte con un par, el que más se adapte a tu presupuesto o gustos.