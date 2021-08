El verano está a punto de terminar y es importante tener un especial cuidado con la piel para que no sufra daños de cara a la nueva temporada. Los últimos días de verano todavía son largos, seguimos saliendo bastante de casa, ya sea a disfrutar de los rayos de sol, de los baños por la tarde, del mar o de la piscina, y también aprovechamos para cometer algún que otro exceso y darnos caprichos que no nos permitimos de manera habitual, como comer más de lo normal o tomar alguna copa de más.

Todos estos factores influyen el nuestro organismo a varios niveles y uno de ellos es la piel. Es por ello importante prestar atención al cuidado de la piel en estos últimos coletazos del verano, para prevenir daños y evitar que pueda perder luminosidad o hidratación.

Desde la marca Kneipp han elaborado una guía básica con cinco consejos que pueden ayudar a cuidar la piel y manterla en perfecto estado de cara a la vuelta a la rutina. La firma fue creada en 1891 gracias a la aportación de los estudios naturopáticos del pionero de la salud Sebastian Kneipp y cuenta en la actualidad con trabajadores en todo el mundo.

Cuídate del sol: es una obviedad, pero no está de más recordarlo. Es importante proteger la piel antes, durante y después de la exposición solar. Aunque nos guste el moreno que nos deja, el sol es un enemigo directo de la piel. Y no hablamos solo de enfermedades, sino también de que nuestra piel puede verse seca, deteriorada o con manchas si nos exponemos mucho y mal. Por eso, hay que evitar estar bajo el sol directo en horas centrales de 12 a 16 h, es fundamental utilizar protector solar con FPS elevado y recurrir a pamelas, gafas o pañuelos.

Hidrátate: bebe agua. Siempre. En cualquier momento del año. Es el mejor aliado que se puede tener para una buena piel y, sobre todo, en verano, ya que perdemos mucho líquido debido al calor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kneipp® España (@kneipp_spain)



Buena alimentación: si comes bien, no hay dudas de que tu piel lo reflejará. En épocas de calor, toma alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos o carotenos, como la zanahoria, la espinaca o el berro. Suma, también, pescados para incorporar Omega3, o tomate, que aportan licopeno. Una alimentación variada y equilibrada ayuda a prevenir el envejecimiento precoz, la dermatitis atópica o el acné.

Controla los excesos: no significa dejar de lado todos los caprichos, pero sí limitarlos un poco. Las sustancias nocivas del alcohol o el tabaco, ayudan a degradar el colágeno de la dermis, favoreciendo la aparición de arrugas. Por eso, intenta reducir su consumo o espaciarlo.

Limpieza e hidratación: aprovecha estos días en los que solemos tener algo más de tiempo, para darle un extra de cuidado a tu piel, eso que a lo mejor durante el año no haces. Exfóliala con productos específicos para quitar las células y piel muerta que puedas tener.