La chaqueta tweed de Mango que te solucionará tus looks esta Navidad

Serás la más elegante. Si todavía no sabes bien qué vas a ponerte durante estas fiestas, tenemos una solución práctica y segura. La chaqueta tweed de Mango.

Aporta ese look que necesitas durante Navidad porque sabes que irá bien con todo lo que te pongas.

Acertarás: la chaqueta tweed de Mango

Lleva bolsillos, botones y está en tres colores para escoger el que te vaya mejor con cada prenda que te quieras poner.

Lo que más llama la atención es que está confeccionada en tejido tweed que siempre aporta calidad y total elegancia. Además hay tejido mezcla de algodón.

Su diseño es recto, corto, con cuello redondo, siendo de manga larga. Con cuatro bolsillos de parche en la parte delantera. Se cierra en botones en la parte delantera siendo estos metálicos y decorativos. Con acabados deshilachados y forro interior.

Con qué está confeccionada

Esta chaqueta para salir está elaborada en 52% algodón, 37% poliéster, 9% lana, 2% lyocell. Siendo el forro de 100% poliéster y el forro de mangas es de 100% poliéster. Se diseña en Barcelona, de igual forma que la gran parte de prendas de la marca.

Cómo cuidamos la chaqueta para que nos dure más tiempo

Cuando compramos una prenda, lo que queremos es que esta dure varias temporadas y si puede ser para siempre. Esto segundo es mucho más complicado porque hay pocas chaquetas que duren toda la vida como antes.

Pero para poder mantenerla, entonces debes hacer caso a las etiquetas y la información que proporciona Mango para ello.

En este caso, debes tener en cuenta que no se puede lavar, no usar lejía, planchar max 110°c, limpiar en seco percloroetileno y no se puede usar secadora.

En tres colores para elegir el look de Navidad

La suerte de optar por esta chaqueta tan versátil es que la compras en tres colores distinto. El negro es aquel básico que permite que la prenda sobresalga por encima del resto. Va bien con tops metalizados, con pantalones de brillos, zapatos dorados, con lo que desees.

En color marrón, se ve mucho más este tejido tweed y entonces lo combinas con negros, dorados o platas. Y con lo que desees más allá de las fiestas tradicionales de la Navidad.

En color crudo o beige es siempre un acierto porque permite elevar todavía más la elegancia en esta prenda. Así la tienes para tu look total White, también con oscuros, y hasta vestidos de lentejuelas en rojo o verde, pues el blanco es siempre favorito para todas en cantidad de ocasiones y prendas de cualquier tipo de tono.

Con un estilo parecido

Mango tiene otras chaquetas bien parecidas, por diseño, corte o bien tejido. Es el caso de la chaqueta tweed beige con botones joya que está a un precio de 59,99 euros, la crop tweed también del mismo precio, la chaqueta tweed de nudo de precio 69,99 euros, la de abrigo de pelo corta con apliques y precio de 99,99 euros.

Cuál es el precio de la chaqueta tweed de Mango

El precio de esta chaqueta es de 59,99 euros en diversas tallas. En este caso, las tallas dependen de cada color. En color negro, la puedes obtener de la XXS a la 3XL, la de color marrón está de la XXS a la XXL mientras que en beige quedan realmente pocas unidades y tallas.

Sabes que puedes comprar esta chaqueta tanto en la tienda online como en la física. Siempre que sea online lo tienes más rápido y fácil ahora bien, si la quieres para Navidad, entonces ya puedes correr para comprarla.

Otra cosa es que pases por una tienda física y entonces te la pruebes, eliges el color y ya la compras.