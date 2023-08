Botones a contraste y bolsillos delanteros: el peto de lino de Stradivarius que promete ser la pieza del momento

Si buscas una alternativa informal para algún que otro evento en la playa o al aire libre que tengas en las próximas semanas, probablemente no encontrarás muchas opciones mejores que este peto de lino de Stradivarius, que vamos a analizar.

Se trata de un peto corto fluido, confeccionado con tejido en mezcla de lino y con varias características interesantes de diseño. Podemos destacar, entre ellas, el escote recto y tirantes anchos con botones a contraste y los detalles en los bolsillos delanteros.

El peto de lino de Stradivarius que promete ser la pieza del momento

Tallas y colores

Este artículo está disponible en diversas tallas y colores. Durante el proceso de compra, tienes que seleccionar una de la XS a la XL, indicando asimismo cuál es el tono que prefieres para tu próximo peto favorito. Nosotros te recomendamos los colores más claros.

Composición y cuidados

Respecto a los materiales, la prenda en cuestión es elaborada con una exclusiva mezcla conformada por 84% viscosa y 16% lino. Stradivarius elabora este producto de forma tal que puedes lavarlo a máquina, pero siempre en centrifugado corto a máximo 30° C.

Por otro lado, aconsejan no usar lejía ni blanqueador y no planchar a temperaturas por encima de los 110° C para evitar arruinarlo. También sugieren dejar de lado la limpieza en seco y no utilizar la secadora. Si tienes dudas, es mejor consultar a un experto.

De este modo, siguiendo las pautas de mantenimiento del peto, te asegurarás de que dure más y resista mejor.

Cuánto cuesta este peto

El coste del peto con lino de Stradivarius es de 19,99 euros, lo que no está nada mal considerando la versatilidad del modelo. Puedes lucirlo en circunstancias muy diferentes y lograrás crear looks distinguidos, elegantes y en absoluto aburridos.

Envíos y devoluciones

Por otro lado, los gastos de envío a las tiendas de la marca son totalmente gratuitos así que es una manera de ahorrar un poco. Solamente tienes que informar cuál es la tienda más cercana a tu domicilio y esperar de dos a tres días laborables, hasta recibirlo.

Esta firma además explica que los envíos a casa son gratis si tu compra supera los 30 euros, así que puedes sumar algunos accesorios para superar esa cifra y ni siquiera tener que acercarte a una tienda próxima de Stradivarius para tener tu paquete.

Finalmente, tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución. Suponiendo que no estés satisfecha, debes devolver el peto en las mismas condiciones en las que llegó a tus manos.