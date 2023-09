La bomber crop líder en ventas de Zara está al 50% de descuento por poco tiempo

¿Ya tienes la ropa para la temporada que viene? El frío empezará y vas a necesitar aquellas chaquetas de entretiempo que tanto se llevan. Es el caso de la bomber crop de Zara. Y ahora la tienes a mitad de precio.

Es una de las chaquetas más atractivas de la empresa de Inditex y ofrece elegancia, así como un toque informal, sea cuando sea cuando te la pongas.

La bomber crop líder en ventas de Zara a mitad de precio

Es satinada y destaca por su cuello redondo y manga larga con hombreras. Lleva acabados en rib a tono, bolsillos laterales y el cierre frontal con botones a presión.

Materiales y cómo la podemos cuidar

Esta bomber, en color crudo, está elaborada en tejido principal de 66% viscosa y 34% poliéster. Con detalles en 98% poliéster y 2% elastano, forro en 100% poliéster.

Para su cuidado, Zara recomienda que, para mantener limpias tus chaquetas y abrigos, sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

Esta bomber se lava a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora.

Completa tu look

Tienes cantidad de prendas para lucir con esta cazadora. Por ejemplo, está el top blanco de tirantes que tiene un precio de 6,95 euros y está en varios colores más. A su vez, Zara tiene el pantalón cargo satinado haciendo juego con la bomber, su precio es de 35,95 euros.

También está la sandalia acolchada plana que encuentras en oferta, si antes su precio era de 29,95 euros, la tienes ahora a 17,99 euros, gracias al descuento del 39%.

Y todo ello sin salir de la misma web, pudiendo comprar todo en un mismo lugar. Ya puedes hacer tus compras en este momento.

Bomber a mitad de precio

Esta cazadora está en oferta. Si costaba 39,95 euros, ahora la tienes por 19,99 euros, gracias al descuento del 49%. Una clara ventaja y oferta que a estas alturas ya del verano se presenta como una auténtica ganga para que puedas lucirla en la temporada que viene.

Está en varias tallas pero se está agotando por momentos. Puedes hacerte con ella en la web de Zara y también en las tiendas físicas. Para esto debes comprobar la disponibilidad. También tienes otras informaciones directamente.