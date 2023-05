Una blazer totalmente diferente: así es la nueva americana que triunfa en Primark

Esta tienda low cost nos engancha, pero no solamente por sus bajos precios, también porque hay prendas algo distintas. Así es la nueva americana de Primark y es una blazer totalmente diferente.

En colores estampados, hay pantalon a juego. No te pierdas todas las características, y su precio, te las contamos todas.

Tendencia: la blazer totalmente diferente

Es la chaqueta de satén estampado. Como si de un cuadro se tratase, lleva pinceladas de diversos colores siendo realmente original y con los tonos que más podemos ver en esta primavera.

La composición de la prenda es de 100 % poliéster y verás que queda bien con todo lo que quieras. desde Primark lanzan que tengamos seguridad contra incendios, y la prenda se mantenga alejada del fuego.

Cómo se cuida esta prenda

Para que te pueda durar más en el tiempo, la ropa debe conservarse bien y hacer caso de las etiquetas. Porque no siempre se pueden lavar en la lavadora y necesitamos entonces ayuda profesional.

En este caso, debe lavarse antes de usar por primera vez; y hacerlo a temperatura máxima 40 *C; no secar en secadora; no limpiar en seco; y lavar con colores similares juntos. Algo que tendremos que aplicar si no la prenda se estropeará antes de que pensemos.

Con qué ropa nos ponemos la blazer

Sabes que en Primark hay cantidad de ropa que puede ir perfecta con esta chaqueta con tanto color. Están los pantalones a juego, hay que buscarlos y así llevas un look total de traje chaqueta pero diferente y bien original.

También hay camisetas y blusas de diversos colores desde amarillo, pasando por verde o naranja y también negro para romper el esquema con todos estos colores.

Se puede combinar con bolsos en blanco y negro, con zapatillas deportivas en color claro y también con las sandalias más enigmáticas que llevarás este verano. Todo esto está en Primark, así que no puedes quedarte con sólo dos prendas.

Dónde se compra

Aunque podemos ver sus características en la web de Primark, no es posible comprar online, pero pronto la tienda nos dará sorpresas en este sentido. La chaqueta tiene un precio de 30 euros y las tallas van de la 32 a la 48.

Debes ir a buscarla en la tienda que tengas más próxima. Puedes ver la disponibilidad de la prenda en la web e ir a buscarla en la tienda física. Si la tienen ,entonces corre porque suele acabarse al momento.