Las bermudas de Mango ideales para que no te rocen los muslos e ir cómoda

En poco tiempo, veremos como nos desprendemos de mucha ropa para ir más fresquitas. Por esto una buena opción es tener en cuenta las bermudas de Mango ideales para que no te rocen los muslos y de paso ir bien cómoda.

Son toda una tentación, al mejor precio y en dos colores distintos. Así eliges el que va contigo a cada momento.

No te pierdas las bermudas de Mango ideales

Las tienes en color marrón tierra y negro básico. Para más señas, desde Mango explican que están realizadas en tejido mezcla de lino y lyocell. En un diseño recto y corto, de detalle de pinzas.

Llevan también bolsillos laterales, bolsillo cerillero, forro interior, cierre de cremallera y botón. Además la prenda aporta un material sostenible, lo que ofrece todavía más valor, al estar protegiendo el medio ambiente.

Las prendas etiquetadas como Committed son productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. El objetivo de Mango es respaldar, como bien explica, la implementación de prácticas más comprometidas con el medio ambiente, aumentando así, el número de prendas sostenibles en su colección.

Así su composición es 86% lyocell,14% lino y el forro está en 100% algodón.

Bermudas en dos colores

En dos tonos distintos, nos apasiona el color marrón tierra porque aporta una identidad propia, justo para combinar con tops marrones y zapatos sandalias en tacón medio. Pero lo combinas con más prendas, como camisetas de colores, blusas de manga larga y hasta con chaquetas vaqueras.

Si te decantas por el negro, entonces tienes mucho ganado. Puesto que es el color básico que van con todo lo que tengas. Así lo combinas perfectamente con camisetas en blanco, marrón, negro y muchos otros colores vivos y estampados que anuncia la temporada primaveral.

Son bermudas top que te pones en verano, para una salida durante las tardes, en las terrazas y para lucir palmito también por la noche. Busca tu talla, porque como no corras, ya no estará, especialmente del color marrón que suele ser más original y hace que muchas tallas ya no estén.

Compra online, porque ahorrarás en desplazamientos, y podrás tener la prenda directamente en casa sin moverte de tu sofá. Además, Mango posee muchas otras prendas para poder combinar con estas bermudas que son ya la sensación de esta primavera. ¡Corre que las tallas se agotan y te quedarás sin ella!