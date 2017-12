Joven, rica, felizmente enamorada y muy famosa… Gigi Hadid es una de las mujeres más envidiadas en medio mundo por su importante éxito, pero, sobre todo, por su gran belleza. La novia de Zayn Malik se encuentra en el ranking de las ‘Instamodels’ más seguidas del mundo hasta el punto de convertirse en una de las ‘influencers’ con más poder del universo 2.0.

No obstante, y aunque en la mayoría de ocasiones las ‘celebs’ se sirven de carísimos tratamientos para mantener intacta su belleza frente a los focos, en el caso de Gigi -como el de muchas otras famosas-, hemos podido comprobar su importante inclinación a los productos ‘low cost’, accesibles para el bolsillo del resto de mortales.

En una entrevista concedida a la conocida revista de moda W Magazine, durante la última presentación para Reebok, la maniquí confesaba cuál era el talón de Aquiles de su ‘beauty look’. Sincera como siempre, la joven aseguró tener un grave problema de sequedad en su pelo, sobre todo en verano: “No puedo hacer casi nada con mi cabello. Mi objetivo es mantenerlo saludable, sobre todo cuando me expongo mucho al sol y voy a la playa”.

La súpermodelo ha encontrado una solución que, además de efectiva, es muy asequible. Un secreto ‘beauty’ que no ha dudado en compartir con sus admiradores: “Cuando tengo algo de tiempo libre me aplico aceite de coco en el pelo, me peino con un moño y no lo lavo”.

Un método a priori poco higiénico que parece funcionar a las mil maravillas a Hadid: “Te puedes duchar, obviamente, pero es necesario mantener el pelo recogido en un moño durante tres días manteniendo el aceite de coco en él”. El paso a paso de su curiosa técnica no acaba aquí: “Pasados los tres días, cuando lo laves por completo se aplica un champú, seguidamente se enjuaga. Después se aplica una segunda mano para aclarar totalmente el producto”.

Además de lo sencillo del proceso, lo mejor es este secreto es su precio ya que, aunque la ‘top’ no ha confesado cuál es su marca favorita a la hora de comprar el aceite de coco, lo cierto es que se trata de un producto muy asequible que se puede encontrar en grandes superficies comerciales desde los 5 euros. Un motivo más que de sobra para, al menos, comprobar su efectividad, ¿no crees?