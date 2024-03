Es el básico que necesitas: la falda de Primark que tiene Paula Echevarría en su armario

Si tienes faldas vaqueras de los 90 o 2000, entonces ya las puedes quitar del armario. Pues están totalmente en boga. Es el caso de la falda de Primark que tiene Paula Echevarría y que te va a gustar.

Hablamos de la colaboración que tiene la influencer y actriz con esta firma y que aporta cantidad de prendas que ella misma se encarga de llevar.

Cómo es la falda de Primark

Vaquera, denim, midi y con mucho estilo. Son algunas de las señas de la falda más fantástica del momento y que, como es de Primark, está muy bien de precio. Esta falda es un básico que nunca pasa de moda por lo que puedes entonces hacerte con ella.

Según la firma, lleva fijación en cremallera y botón siendo su composición de 100 % algodón. También explican que tiene seguridad contra incendios y advierten que debe mantenerse entonces alejada del fuego.

Para mantener esta falda denim debes hacer caso a la etiqueta, por un lado, y también a las especificaciones de la web de Primark. Si tienes alguna duda, cuando vayas a comprarla en la tienda, entonces puedes preguntar para tenerlo mucho más claro.

En concreto, para esta falda no debes usar lejía, no secar en secadora; no limpiar en seco; siempre a temperatura máxima: 30 ºC; lavar antes de usar por primera vez; lavar colores similares juntos; lavar del revés; planchar a baja temperatura; y no planchar el ribete. Siguiendo estos pasos tienes falda para años.

Prenda sostenible

A la hora de detenernos en los materiales de este artículo, debes tener presente que se confecciona con un mínimo de un 50 % de algodón del Primark Sustainable Cotton Programme. Por lo que es una prenda sostenible que además vale la pena porque protege el medio ambiente, algo que actualmente se agradece en gran medida.

Primark Cares es el compromiso de mejorar cada día, fabricando productos más sostenibles que todo el mundo se pueda permitir, reduciendo nuestro impacto en el planeta y apoyando los medios de subsistencia de las personas que fabrican nuestra ropa. Cómo se ve el cambio.

Para obtener más información sobre Primark Cares, puedes mirar dentro de la web o preguntar en la tienda. Desde Primark han creado una guía para que conozcas mejor las fibras utilizadas de su productos Primark Cares y algunos de los términos clave relacionados con sus metas en este ámbito.

La falda en dos colores

La prenda, que tiene y está en la colección de Paula Echevarría, se vende en dos colores distintos. Por un lado, está el gris, un denim mucho más original y que querrás porque va bien con todos.

Te la pones con jerséis, blusas, tops, y hasta camisetas asimétricas en manga larga. También con botas, zapatillas deportivas si quieres ir mucho más cómoda, y con otro calzado como zapatos de tacón o bailarinas.

En color azul, es un color mucho más básico. Es más bien claro, seguro que tienes un pantalón vaquero así. En este caso, vas divina con negros, blancos, rayas azules y blancos en forma de top o camiseta.

Lo mejor es que la tienes para ir a trabajar, a una cena con amigas, de comida a una terraza o cuando quieras ir de manera algo más informal a un evento.

Ambos colores son realmente llevables, lo complicado será saber cuál eliges.

Dónde compramos esta falda

Aunque tenemos la página web para mirar las prendas, Primark solo tienes tiendas físicas para poder comprar sus prendas, es decir, no la podrás obtener online. En este caso, hay que mirar la disponibilidad que hay en la tienda, que sí puedes ver desde su web, y entonces ir a la que tengas más cercana.

Una vez allí, escoge la talla de la falda, y de paso, compra otras prendas pues si ves algo te gusta entonces no lo dejes escapar porque es posible que al día siguiente entonces ya no esté.

Cuál es el precio de la falda de Primark

Su precio tanto en color azul como en gris es de 20 euros. Un precio realmente ajustado a tu bolsillo que no te puedes entonces perder. Sabes que en esta tienda los precios suelen ser más bien bajos. Las talla van de la 34 a la 46, una gran amplitud para que se pueda ajustar a cada una.

En este caso, si no estás segura puedes comprobar la talla dentro de la guía que tallas de la web de Primark y dentro de la tienda también siempre puedes preguntar.

En esta tienda sabes que tienes desde ropa de mujer, niños, hombres, ropa de hogar, belleza, toda la moda y hasta papelería con libretas, gomas, lápices, peluches y mucho más. y siempre hay colaboraciones con distintas marcas y firmas a nivel internacional.

Si te gusta la falda, además hay cantidad de vaqueros de distintos tipos y medidas.