Las prendas de ropa no tienen por qué ser el mejor regalo de cara a la Navidad, y eso en Balenciaga lo saben. Y es que, pese a ser una firma de lujo centrada principalmente en el ámbito textil, la marca habría optado por dar un giro de 180 grados en sus ventas a la hora de apostar por nada más y nada menos que una colección de hogar con todo lujo de detalles: desde la vajilla hasta las sábanas, pasando por los cojines, las copas e incluso el felpudo para dar la bienvenida a tus invitados.

Como no podía ser de otra manera y nada más salir a la luz esta cápsula hogareña, el universo 2.0 ha enloquecido, y no es para menos. Y es que, el hecho de decorar tu domicilio de la mano de Balenciaga es un lujo que no es apto para cualquier bolsillo, pese a que sus diseños están preparados para prácticamente todos los gustos y ya prometen ser, de cara al futuro, piezas propias de un coleccionista.

En primer lugar, ha llamado especialmente la atención la ropa de cama de algodón en blanco y negro de Balenciaga, la cual cuenta con el logo de la firma tanto para las dos almohadas como para el canapé por un precio de 1.200 euros, estando disponible tanto en tienda física como en página web. Por otro lado, también puede adquirirse un juego de tres toallas de baño en color gris y con el logo por 350 euros, al igual que un mantel de algodón natural en blanco y negro junto a cuatro piezas más pequeñas con pañuelo para los comensales, las cuales el equipo de la marca ha puesto a la venta por 695 euros.

Si quieres acompañar tu mantel con la mejor vajilla, en Balenciaga también tienen la solución con un modelo en color blanco y azul en colaboración con la firma Ginori 1735, el cual está disponible por 300 euros, al igual que un juego de té de porcelana en blanco y azul también y en colaboración con la misma marca italiana por 650 euros. Para tus celebraciones, lo mejor es disponer de unas copas de champán adecuadas como las que venden en Balenciaga con cristal blanco y borde plateado, por 400 euros cada unidad. Y si lo que prefieres es un recipiente que pueda servir más en el día a día como una perfecta copa de vino de cristal blanco y borde plateado, también puedes encontrarla en la página web por 400 euros la unidad, mientras que el típico vaso tumbler de acero inoxidable y silicona en color plateado vale 250 euros.

En cuanto a los felpudos, también están disponibles en fibra de coco y látex natural en color beige, marrón y negro por 350 euros, mientras que también cabe la posibilidad de adquirir una cama para perros de pelo artificial largo en rosa por 1.200 euros, y un cuenco para perros de acero inoxidable en color plateado y caucho en negro a tono por 750 euros.

Por último y para llevar el glamour más allá de tu casa, en la página web hay disponible una fiambrera de acero inoxidable y silicona en color plateado por 650 euros. Así que, si algo queda claro es que todos estos productos no están al alcance de cualquiera.