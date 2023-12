Las bailarinas de terciopelo de Stradivarius son las más cómodas para bailar toda la Nochevieja

¿Cansada de los colores clásicos? ¿Buscas un tono que salga de lo común? Estas bailarinas de terciopelo planas de Stradivarius son para ti. Hablamos de un modelo de calzado que destaca porque se vende en color burgundy, una de las tendencias más destacadas de 2024. Si sueles seguir el mundo de la moda, ya sabrás que diversas celebrities internacionales han apostado por él.

También conocido como burdeos, borgoña o color vino, se trata de un tono que arrasa en el sector en esta temporada otoño invierno. Muchos de los vestidos más vendidos para Navidad y Año nuevo son de ese color, y probablemente querrás poder combinarlos con zapatos acordes. Éstos además están disponibles en negro… pero creemos que la mayoría de las clientas optará por el burgundy.

Ya puedes comprarte las bailarinas de terciopelo de Stradivarius

Con ese aspecto que inmediatamente nos recuerda a los vinos elaborados en la región francesa de Borgoña, estos zapatos planos de mujer estilo bailarina sobresalen por su apariencia refinada. Elegantes, quedarán bien en cualquier evento semiformal o formal.

Este artículo es fabricado en terciopelo, con detalles como un tirador en la parte trasera y un cierre mediante hebillas con joyas. Asimismo, posee una altura del piso de dos centímetros. Si bien son bailarinas bajas, te proporcionarán una buena postura.

A su vez, son las bailarinas más cómodas porque te las pones toda la noche y bailas, te mueves, andas y no tendrás dolor de pies ni el mismo día ni tampoco durante los siguientes.

Materiales y cuidados

Según la propia Stradivarius informa en su página web, la composición de estas bailarinas planas de terciopelo es la siguiente:

Corte: 90% poliéster, 10% elastano

Forro: 95% poliéster, 5% poliuretano

Estamos hablando de tres materiales que han sido largamente probados en la industria textil y que duran muchos años si se cuidan. Justamente, en lo que respecta al mantenimiento nos aconsejan no lavarlo y no usar lejía ni blanqueador para quitarle la suciedad. Sugieren no planchar, no limpiar en seco ni utilizar secadora. Y si tienes alguna duda en este sentido, ponte en contacto con ellos.

Cuál es el precio de las bailarinas de terciopelo de Stradivarius

El coste de este calzado es de sólo 22,99 euros. Y decimos sólo porque la mayoría de las bailarinas planas de terciopelo resultan más caras que éstas. Con una inversión mínima te llevas un calzado sofisticado, para regalarte o regalarle a alguien.

Ya puedes buscar tu talla para hacerte con ellas antes de que sea tarde y no las puedas lucir durante estas fiestas.

Para quienes no lo sepan, en Stradivarius los gastos de envío a la tienda son totalmente gratuitos. Si quieres ahorrar un poco, deberías gastar más de 30 euros en tu compra para que los envíos a domicilio o a puntos de recogida también sean gratis.

Si no, los precios de las otras modalidades de envío de este comercio son las siguientes:

Estándar domicilio – 3,95 €

Express domicilio – 4,95 €

Punto de recogida – 2,95 €

Política de devoluciones

Tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución si no estás satisfecha. Si hay algo que no te ha gustado o no has seleccionado tu talla correctamente -van de la 35 a la 41-, puedes solicitar la devolución. Eso sí, debes presentar el ticket de la operación en versión papel o electrónica.

Y puedes devolverlo en las tiendas o acordando previamente hacerlo en un punto de entrega. Es decir, no hay grandes limitaciones en cuanto a las devoluciones o cambios.

Ya puedes tener las bailarinas que siempre has soñado para el día a día y fiestas a un precio más bajo.