Las bailarinas de mujer siguen en tendencia y las puedes encontrar en Stradivarius

Si buscas calzados buenos, bonitos y baratos, habrás visto que las bailarinas son una de las tendencias de cara a la próxima temporada primavera/verano. Curiosamente, la mayoría de las marcas de moda están ofreciendo opciones de uso diario y dejando de lado alternativas para asistir a eventos nocturnos. Un claro ejemplo: las bailarinas de mujer en Stradivarius.

Siempre que necesites un modelo para salir con tu pareja o amigas por las noches, deberías tener en cuenta este modelo que presenta tiras y hebillas de Stradivarius.

¿Qué características tienen las bailarinas de mujer de Stradivarius?

Se trata de unos zapatos planos estilo bailarina de charol, con detalle de tiras con hebillas en el empeine y cierre mediante hebilla atada al tobillo. Respecto a la altura del tacón, es de 1,5 centímetros. Así te verás delgada y elegante vayas donde vayas, y tus looks alcanzarán otro nivel de sofisticación.

Estas bailarinas son ideales para outfits elegantes, acompañando un vestido negro con unos accesorios en el mismo tono para pasar desapercibida.

¡También disponibles en color rojo!

Pero como además de en color negro puedes llevártelas en rojo, esa es la solución perfecta para las mujeres a las que les gusta llamar la atención en las fiestas. Acompaña tus bailarinas con tiras y hebillas de charol con un vestido rojo a juego, y puedes estar 100% segura de que nadie te quitará los ojos de encima.

¿En qué tallas puedo comprarlo?

Cuentas con siete tallas en total, de la 35 a la 41, por lo que deberías echarle un vistazo a la guía de tallas de Stradivarius para seleccionar la correcta. Recuerda que es un calzado de talla normal, por lo que la misma talla de tus otras bailarinas debería estar bien, Igualmente, puedes pedir un cambio de número si hace falta.

¿De qué materiales está compuesto este zapato?

Stradivarius combina los materiales más comunes del mercado. Tenemos un corte de poliuretano, con un forro 74% poliéster, 14% poliuretano y 12% elastano. Esto ayuda a que te resulte cómodo al llevarlo puesto, incluso en noches largas, y te permitirá mantenerlo en buen estado a pesar de que las luzcas seguido.

¿Cómo conservarlas en excelentes condiciones? Dependerá de que te esfuerces y las limpies cada vez que notes que tienen manchas o algo de suciedad.

Recomendaciones de cuidados para estas bailarinas de mujer de Stradivarius

No lavar

No planchar

No limpiar en seco

No usar lejía / blanqueador

No introducirlas en la secadora

Stradivarius aconseja ser precavidos, y recurrir a un profesional en caso de tener dudas. Por lo demás, con un paño húmedo debería bastar para limpiarlas.

¿Cuál es el precio de las bailarinas de mujer de Stradivarius?

Se trata de un artículo accesible, ya que su coste es de sólo 25,99 euros. Con una inversión mínima, te llevarás una de las mejores bailarinas baratas actuales. Podrás asistir a eventos nocturnos y destacarte sin tener que gastar demasiado dinero en tu calzado.

Esa es una ventaja si sueles tener varios compromisos formales a lo largo del mes. Puedes aprovechar para hacerte con un par en cada uno de los colores, e ir alternándolos con la combinación de diversos tipos de vestuario.

¿Cuáles son los gastos de envío y los tiempos de entrega?

En Stradivarius, los gastos de envío a la tienda son totalmente gratuitos. Si seleccionas tu envío a un punto de recogida o a domicilio será gratuito, pero solamente superando los 30,00 euros de gasto. Así, cabe la posibilidad de que añadas más productos a la cesta de compra para obtener el beneficio del envío gratis.

En caso contrario, si únicamente vas a adquirir un par de estas bailarinas, los costes de envío y los tiempos de entrega serán los siguientes:

Estándar domicilio – 3,95 euros. Te llegará entre 1 y 3 días laborables

Express domicilio – 4,95 euros. Te llegará entre 1 y 2 días laborables

Punto de recogida – 2,95 euros. Te llegará entre 1 y 3 días laborables

Entrega programada – 3,95 euros. Te llegará el siguiente día laboral, en pedidos realizados antes de las 14:00 hs.

Política de cambios y devoluciones dentro de la firma

Tienes 30 días desde la fecha de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución o solicitar un cambio de talla o color. Si no has escogido la talla correcta, no te preocupes.

Acércate a cualquiera de las tiendas físicas de Stradivarius para que te faciliten un modelo de la talla y el tono correspondiente.

Para las devoluciones, lleva tu ticket electrónico o en papel, según el caso, u opta por una devolución en punto de entrega -que tiene un coste de 1,95 euros-. Suponiendo que todo esté bien, el importe será descontado del reembolso al medio de pago con el que hayas hecho la compra en un tiempo de 7 a 14 días.

Tienes toda esta información en la web de Stradivarius, así como otro tipo de prendas para combinar. Verás lo bien que te sientan estas bailarinas que se pueden agotar en nada.