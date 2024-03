Las bailarinas más baratas y coloridas están en la tienda que menos te esperas

Ningún otro calzado aguanta el tipo con tanto estilo, temporada tras temporada, como las bailarinas, un zapato que funciona con la misma fiabilidad en looks elegantes o informales. Es el modelo favorito de las amantes del estilo preppy, como es el caso de la influencer Laura Bárcenas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LUCÍA BÁRCENA (@luciabarcena)



Las bailarinas suelen tener una suela delgada que proporciona poco o ningún aumento de altura. Son ideales para aquellas personas que buscan comodidad sin la elevación del talón. Son fáciles de distinguir gracias a la punta, que suele ser redonda o en forma de almendra, lo que proporciona espacio para los dedos de los pies y permite un ajuste cómodo. Uno de sus puntos fuertes es que son versátiles y se pueden usar con una variedad de atuendos, desde ropa casual hasta vestimenta más formal, dependiendo del diseño y los materiales.

También queda confirmado que es uno de los calzados preferidos de la mismísima Reina Letizia, e incluso celebrities internacionales Jennifer López. Todas llevan las bailarinas. No es de extrañar porque es un zapato coqueto y de lo más chic. Otra de sus ventajas es que no entienden de edad. Son geniales tanto para una chica de 20 años como para una mujer de 50. Esta temporada llegan para arrasar en esto. Por eso, ficha estos 5 diseños low cost de Hipercor. Por no hablar de que son súper asequibles.

Merceditas de Hipercor que son un auténtico flechazo

En Hipercor hay esta temporada varios modelos que son tendencia total, y se están colocando como parte del pódium entre las principales modas de calzado. Para eventos más formales, puedes optar por bailarinas en colores neutros como negro, blanco o tonos nude. Combínalas con vestidos o faldas elegantes.

Bailarina de cuadro vichy. Precio: 22 euros / Hipercor

Aunque aportan un toque elegante, las bailarinas también pueden llevarse de manera más informal. Por ejemplo, con pantalones vaqueros o pantalones chinos y una camisa o blusa casual.

Para los meses más fríos, puedes combinarlas con medias tupidas y vestidos o faldas más abrigadas.

Bailarina terciopelo cerrada. Precio: 12,50 euros / Hipercor

Por otro lado, en los meses más cálidos, maridan bien con vestidos veraniegos, faldas o incluso pantalones cortos. En ese caso, prueba con colores más vibrantes o estampados para darle un toque divertido a tu atuendo casual.

Bailarina mujer napa. Precio: 25 euros / Hipercor

Esta temporada también se llevan con efectos metalizados. Así que si eras de las que pensaban que se trataba de un calzado aburrido, olvida esa idea porque las posibilidades son infinitas. Las de color plata son perfectas para las mujeres que quieren aportar un toque diferenciador.

Bailarina de mujer tacón detalle metalizada. Precio: 25 euros / Hipercor

Por otro lado, las bailarinas con cordones vienen con más fuerza que nunca y en colores que combinan con absolutamente todo. El momento que propone Hipercor, son de ante tipo lace up atadas al tobillo.

Ya nos imaginamos un sinfín de looks diferentes con este calzado como protagonista. Con vestidos maxi o midi, con faldas de satén, pantalones de vestir…