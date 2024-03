Así son las Air Jordan 1 High más estilosas

Si hay un modelo de zapatillas Nike que trascendió generaciones, y de alguna forma contribuyó a que la marca ganara fama mundial, sin dudas esas son las Air Jordan. Conocidas como Air Jordan 1 High a partir del lanzamiento de la versión Mid de caña más baja, estamos en presencia del calzado que embrujó a todos junto con el considerado el mejor jugador de baloncesto de toda la historia, Michael Jordan.

Con el paso del tiempo la demanda de este modelo se multiplicó, tanto para hombres como para mujeres, y eso generó que este producto fuera variando según la moda y las tendencias de cada época. Sin embargo, es posible que hasta ahora nunca hayamos sido testigos de una variante que prometa tanto como las Air Jordan 1 High Chrome, que serán presentadas en abril.

Breve historia de las Air Jordan 1 High

Lanzadas por Nike en 1985, diseñadas en colaboración con la superestrella de la NBA Michael Jordan, este modelo icónico revolucion el calzado de baloncesto. Y al contrario de lo imaginado, la prohibición de exhibir sus colores rojo y negro originales por parte de la NBA no hizo más que transformarlas en un icono.

El éxito de Jordan acabaría convirtiéndolas poco más tarde en un fenómeno cultural que continúa siendo redituable para todas las partes involucradas, con miles de millones de unidades vendidas.

foto de Complex: https://www.complex.com/sneakers/a/victor-deng/air-jordan-1-high-womens-chrome-release-date-fn7249-001

¿Cómo serán las Air Jordan 1 High Chrome?

Si bien es habitual que todos los años aparezcan en el mercado variantes de las Air Jordan de este modelo concreto, pocos esperábamos el anuncio realizado por la firma estadounidense hace algunos meses en el que informaban sobre las Air Jordan 1 High OG WMNS Chrome.

Como parte de su línea de verano 2024 para el hemisferio norte, lo más llamativo de estas zapatillas será ese color cromado.

Esta nueva combinación de colores exclusiva para mujeres de las Air Jordan 1 High es para aquellas a las que no les importa que todo el mundo mire sus pies. Se dejan notar, son atrevidas, pisan fuerte, les va el deporte y de paso siempre la moda.

Con una combinación de colores Metallic Silver, Photon Dust, Sail y Wolf, su clave está en la zona superior que está elaborada con cuero agrietado en un tono Metallic Silver brillante. A eso hay que sumarle los pequeños detalles que hacen la diferencia, como el clásico logotipo de Wings en el cuello del tobillo. Y la suela de goma translúcida completa ese look tan osado.

Respecto a la experiencia de uso, la entresuela está equipada con tecnología Air para brindar mayor comodidad y amortiguación. Podemos observar este elemento en un color blanquecino, lo que de inmediato recuerda al santo grial: las Lost & Found del 2022.

¿Por qué son tan disruptivas, diferentes y originales? Porque aunque estas zapatillas deportivas siempre han sido para las personas extrovertidas, en general llevan acabados mate o brillante pero jamás en colores metálicos o cromados. El objetivo de Nike para este año es, evidentemente, que no quede nadie indiferente si te ven llevando sus Chrome. Al final, si te preguntan qué usas puede que luego lo compren.

Precio y disponibilidad de las Air Jordan 1 High Chrome

Estas Air Jordan 1 High OG WMNS Chrome, tal su nombre oficial, deberían estar disponibles en todas las tiendas Nike, tanto físicas como virtuales, a partir del próximo día 10 de abril. Es decir, faltan pocas semanas para que podamos adquirirlas en España y otros países.

Su precio no ha sido confirmado, pero se espera, tal como informan algunas publicaciones como Complex que también nos deja algunos modelos en sus redes sociales de Instagram, que sea de unos 180 dólares o, aquí, 180 euros.

Sea como sea, es un modelo tentador, que se deja ver, en color plata y que gusta a todas, porque son las Nike y el modelo de toda la vida pero reinventado según la época actual donde este color despunta y se adapta entonces a las preferencias que más se llevan en este momento.

Si analizamos este precio, no es caro comparado con otras porque hay otros modelos de las Air Jordan 1 High que seguirían siendo más caros que las OG WMNS Chrome. Lo que no está claro es si se tratará de una edición limitada, lo que podría encarecerlas de agotarse las unidades disponibles tanto en las tiendas selectas como en Nike SNKRS. Habrá que esperar para averiguarlo. Pero estate atenta para no quedarte sin las tuyas.

¿Tendremos más novedades?

En las últimas semanas hay rumores de que las Chrome podrían no ser la única variante «peculiar» de las Air Jordan 1 High preparadas para este verano. Las filtraciones indican que podría haber otras versiones experimentales basadas en este clásico. Dadas las primeras reacciones positivas en las redes sociales, es probable que Nike se plantee ofrecer alguna otra variante.