En la mitología india aparece el árbol de los deseos que Stradivarius ha incorporado a su colección de decoración estas Navidades. Cuenta la leyenda que este árbol de los deseos que en sanscrito se llama Kalpavriksha apareció en el camino de un hombre perdido y sediento que buscaba un lugar en el que refugiarse. Su historia es un cuento que refleja perfectamente el poder de la mente y de los deseos. A punto de finalizar 2020 y empezar un 2021 repleto de esperanza hay pocos regalos con tanto simbolismo como este árbol de los deseos de Stradivarius.

La leyenda del árbol de los deseos se hace realidad estas Navidades gracias a Stradivarius

Esta historia se cuenta como un cuento, la valiosa lección de este árbol de los deseos en el que se ha inspirado Stradivarius debe hacernos entrar en este 2021 con la esperanza de bandera. Cerraremos en unos días un 2020 cargado de malas noticias que no deben hacernos pensar en lo peor. El protagonista de este cuento es un hombre sediento que se encontró en su camino con un árbol capaz de concederle cualquier deseo. El hombre exclamó:

—¡Qué afortunado sería si también pudiera tener un vaso de agua fresca!

Al instante, apareció un jarro con agua. Después de tomar el agua, pensó:

—Ahora ya sacié mi sed, pero cuán feliz sería si aquí hubiera una buena cama, pues este suelo es muy duro y áspero.

De inmediato apareció una suave cama. Entonces pensó:

—Ni en mi casa tengo una almohada ni una cama así. Si mi esposa estuviera aquí y viera esto, ¡qué feliz sería!

Al momento, también apareció su esposa. Entonces el hombre pensó para sí:

—Estoy en un área remota y cerca de un bosque; podría venir un tigre y devorarme.

Así fue, apareció el tigre que acabaría con la vida de este hombre. Tenía en sus manos todo lo necesario para hacer realidad sus sueños, pero su miedo le jugó una mala pasada. En unos días en los que la mente juega un papel importante con cierres perimetrales o municipales, sin posibilidad de poder estar con la familia sin un test previo que garantice que nadie tiene el temido virus en la mesa, un árbol de los deseos puede ser el regalo perfecto.

Stradivarius ha creado un regalo original que puede decorar cualquier espacio

La página web y las tiendas de Stradivarius sorprenden día tras día con productos especiales cargados de simbolismo. Es el caso de este árbol hecho de madera natural y con un propósito necesario, escribir todo lo que deseamos, queremos, intentaremos o conseguiremos este 2021. Una manera de atraer a la suerte o de enfocarnos en aquello que realmente nos hace felices.

Como el hombre de la mitología india, pensar en lo que no queremos puede hacer que lo acabamos atrayendo. El universo no entiende el ‘no’, a veces le ponemos más intensidad en aquello que no queremos que lo que sí queremos. De tal forma que nos sentimientos derrotadas por las circunstancias. Pensar en lo positivo puede acabar atrayendo lo bueno sin que nos demos cuenta. Es hora de ser un poco más optimistas y no hay mejor forma de conseguirlo que con este árbol maravilloso.

Viene separado en dos partes que uniremos para crear un precioso árbol en color madera que podremos situar a la entrada de casa para que nuestros invitados también puedan escribir lo que esperan de este año. Es también una buena actividad familiar, todos juntos podemos ir escribiendo lo que esperamos de este nuevo ciclo que estamos iniciando. Una forma de pasar la tarde en casa y de crear una tradición.

La base de este árbol de los deseos es muy resistente, la podremos usar durante todo el año para ir añadiendo nuestros objetivos. Es una manera perfecta de marcarse unas metas a las que llegar. Si siempre has querido algo, es hora de pedirlo al universo, empezando por un árbol con mucho simbolismo. Verlo en la entrada, en el salón o en el despacho puede alegrarnos un poco estos días un poco tristes de unas Navidades atípicas.

Si estás buscando ese regalo que llegue desde el corazón, si no sabes qué comprar como tributo a unas Navidades en las que nadie parece tener ganas de celebrar nada, Stradivarius tiene la mejor opción. Con muchas ramas en las que escribir nuestros objetivos y deseos es imposible no tener un poco más de esperanza y de optimismo. Podemos incluso hacer este árbol con varias personas que, aunque no estén cerca pueden pedir sus deseos para escribirlos y colocarlos al árbol. La tierra y la naturaleza tendrán en este árbol a su mejor aliado en una decoración natural que este 2020 tiene su razón de ser. Este árbol de los deseos atraerá la buena suerte y nos ayudará a tener un poco más de fe en los próximos meses.