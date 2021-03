Por la edad, porque hemos dormido mal o bien por herencia, si nuestras ojeras empiezan a ser cada vez más visibles hay que poner remedio. Por esto te traemos algunos tips para reducir bolsas y ojeras de una vez por todas. Lo que está claro es que estos signos en nuestro rostro nos dan un efecto cansado y la mirada mucho más apagada.

Limpieza e higiene

El primer paso de toda rutina de belleza es la limpieza. Si no nos metemos esto en la cabeza es probable que surjan arrugas, manchas, sequedad…. Y claro ojeras también. Según Clínica Trevi, la higiene facial es el punto principal para comenzar a tratar las bolsas en los ojos.

Alimentación saludable

Y no podemos dejar pasar por algo una alimentación saludable. Esto ya no es tanto para nuestras bolsas y ojeras si no para nuestra piel y salud en general. En este punto, fuentes de la clínica apuntan que hay que poner especial énfasis en aquellos alimentos naturales con antioxidantes.

Dormir y descansar

Llevamos un ritmo frenético que no es nada bueno. Así los profesionales reconocen que para reducir bolsas y ojeras nada mejor que dormir sobre 8 horas (aunque cada uno tiene su ritmo). Esto ayuda a relajarnos, a tener mayor energía y evidentemente a evitar el edema de los párpados inferiores.

Fuera malos hábitos

Ya podemos dejar de lado aquellos malos hábitos como el alcohol o el tabaco porque inciden directamente en nuestra piel.

Tomar más vitamina C

Es la vitamina estrella desde que salió la Covid-19 porque refuerza nuestro sistema inmunológico. Clínica Trevi nombra, además, que esta sustancia genera el colágeno, que tan vital resulta para la piel y así mejoramos el contorno de ojos.

Cosmética natural

Hay productos específicos para el tratamiento de bolsas y ojeras, pero lo mejor es apostar por una cosmética natural. Es decir, que debemos usar aquellos que realmente no lleven químicos ni tampoco parebenes, entre otros.

Tratamientos para reducir bolsas y ojeras

En Clínica Trevi hablan de uno de los tratamientos clave para dar respuesta a este tema. Es el caso de la blefaroplastia. ¿En qué se basa? En una cirugía ambulatoria (anestesia local), con una duración aproximada de 45 minutos.

En esta intervención se extirpa el exceso de piel y grasa del párpado superior dejando una cicatriz escondida en el fondo del surco palpebral superior. Así se pueden eliminar las bolsas grasas inferiores y tensar la piel del párpado inferior.

Desde Clínica Trevi explican que posteriormente, en la blefaroplastia superior, el paciente debe mantener solo dos días de reposo y la completa necesita de 5 días de reposo.