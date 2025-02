Anna Wintour sorprende en su encuentro con Carlos III con un collar de la reina María

Anna Wintour ha sido una de las últimas en recibir un reconocimiento de manos del rey Carlos III. La editora ha sido nombrada Compañera de Honor por sus aportaciones al mundo de la moda en una ceremonia que se ha celebrado en el palacio de Buckingham.

Wintour es un referente en el mundo de la moda, de hecho, está considerada una de las figuras más poderosas del mundo editorial, con una importante influencia en estos dos ámbitos. La editora nunca falta a las principales citas tanto de la alta costura como del Prêt-à-porter, donde se deja ver con su icónico corte de pelo al estilo bob, su rictus serio y sus inseparables gafas de sol oscuras.

Anna Wintour con el rey Carlos III. (Foto: Gtres)

Sin embargo, para su encuentro con el rey Carlos III la editora ha dejado a un lado sus gafas y ha lucido su mejor sonrisa. Wintour ha derrochado elegancia en el palacio de Buckingham que, a pesar de que se encuentra en pleno proceso de renovación, aún tiene algunas áreas que se pueden utilizar.

El simbólico estilismo de Anna Wintour

La editora ha apostado en esta ocasión por un sofisticado traje de chaqueta en tonos grises y estampado príncipe de Gales. Un original guiño al título que hasta hace apenas dos años llevaba el monarca y que ahora ostenta su hijo mayor. De hecho, Kate Middleton lució un vestido de Zara en este mismo estampado hace unos días en un acto oficial.

La editora se decantó por un conjunto de la firma británica Alexander McQueen, una de las preferidas de la princesa de Gales. Wintour llevó una original chaqueta con fruncido en la parte delantera y una falda recta larga.

Lo más llamativo de su estilismo fue el collar que eligió para la ocasión. Una espectacular pieza de amatistas que perteneció a la reina María de Teck, abuela de la reina Isabel. El collar forma parte de un conjunto de amatistas que originalmente constaba de diadema, pendientes y gargantilla y que fue un regalo a la princesa Catalina de Württemberg, según la web The Royal Watcher.

Anna Wintour posando con su condecoración. (Foto: Gtres)

La reina María era una gran apasionada de las joyas y tenía una impresionante colección de piezas que lucía en sus apariciones públicas. En el caso del conjunto de amatistas, tras su muerte pasaron a algún miembro de la familia, aunque no se sabe con certeza a quién. Este miembro vendió el conjunto a la familia de Rorik Ravel, que desveló que en los años 80 se lo compró a la princesa Margarita, hermana de la Reina Isabel, aunque esta información nunca se pudo confirmar.

En 1993 el collar salió a subasta en Sotheby’s, donde se vendió por 55.387 libras. En aquel momento no se reveló quién lo había adquirido, aunque en 2007 Wintour lo llevó en un acto en el Museo Victoria y Alberto de Londres.

La conversación de Carlos III y Anna Wintour

A pesar de que la editora es conocida por mantenerse siempre muy seria, en esta ocasión se la pudo ver muy sonriente y conversando de manera animada con el rey Carlos III mientras le imponía la condecoración.

No es la primera vez que la editora recibe una condecoración de manos de un monarca británico. En 2017 la Reina Isabel la reconoció como Dama del Imperio Británico, algo que ella misma ha recordado al finalizar la ceremonia: «La Reina me dio una medalla y ambas coincidimos en que habíamos estado haciendo nuestro trabajo durante mucho tiempo», ha declarado Wintour, que ha comentado que ha estado hablando con el rey Carlos III de su intención de seguir trabajando.

A sus 75 años, la editora tiene claro que no se va a jubilar, al menos de momento: «Su Majestad me ha preguntado si iba a dejar de trabajar, a lo que he respondido firmemente que no», ha contado Wintour.