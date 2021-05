Amor a primera vista sentirás por las sandalias de Sfera inspiradas en Bottega Veneta

Las sandalias blancas de Sfera están inspiradas en una pieza casi idéntica de Bottega Veneta de 1.200 euros. Es difícil diferenciarlas, reúnen las tendencias más veraniegas y favorecedoras del momento y al ser blancas nos combinarán con una gran variedad de prendas. El efecto trenzado es un básico esta temporada, podemos empezar a ver modelos en las calles y los escaparates, antes de que se agoten es mejor ir haciendonos poco a poco con una buena colección de zapatos de lujo a precio low cost.

Bottega Veneta es la fuente de inspiración de las sandalias de Sfera

Sfera triunfa en su colección de primavera verano. Es casi imposible no encontrar prendas que destaquen con unos diseños que copian el lujo más exclusivo. Es lo que queremos todas, vestirnos como si fuéramos a conquistar el mundo. Subirse a unos tacones es indispensable para triunfar, el sonido, la altura, la elegancia que nos proporcionan es más necesario que nunca en estos tiempos que corren. Si además de salir de casa estupendas, nos imaginamos que llevamos unas sandalias idénticas a unas de Bottega Veneta de 1.200 euros podemos vivir un momento místico.

El blanco es tendencia en sandalias. Dejamos atrás los colores oscuros del invierno y nos centramos en los tonos más luminosos, no hay color más bonito que aporte luz en todas direcciones como el blanco. Si estamos morenas y le damos vida a nuestras uñas con una buena pedicura el blanco resaltará aún más. Es una apuesta casi segura para conseguir un calzado de excepción.

El trenzado es un homenaje a las olas del mar. Las olas, el mar, el verano y el color blanco en un trenzado que parece hecho a mano, estas sandalias son una declaración de intenciones. Con estas sandalias nos podemos proponer batir un récord de kilómetros recorridos por los paseos marítimos de nuestro país. Este verano 2021 tenemos mucho tiempo que recuperar y no hay mejor forma de hacerlo que sobre unos buenos tacones.

El tacón tiene la altura perfecta para disfrutar de la comodidad extrema. Llevar tacones no es sinónimo de incomodidad, sino todo lo contrario. Con un tacón adecuado podemos triunfar por todo lo alto, caminando horas y horas sin que nuestros pies sufran. En este caso podemos hacernos con un complemento de lujo que, aunque no estén hechas de piel como las de Bottega Veneta están disponibles en Sfera por 32,99 euros. Este chollazo con estilo no puede escaparse, por ese precio, debe estar en nuestra lista de deseos.