Sabes que ante el escenario pandémico el mundo se ha dividido entre los que han hecho menos ejercicio y los no que han parado, haciendo running cuando no lo practicaban y ejercicio en casa. Mira algunos de los mejores métodos para hacer deporte y mantener el físico.

Sea como sea, siempre es el mejor momento adecuado para repasar algunas de las técnicas o métodos de ejercicio que puedes practicar.

Y es que algunos han ganado fama recientemente y que, en muchos casos, incluso se atreven a competir en adhesión con los clásicos, como el cardio o las pesas. Vamos a conocerlos en detalle.

BodyPump y aumentar la fuerza

El BodyPump es más aconsejable para esos deportistas que prefieren las herramientas de peso, como las barras y los discos. De hecho, su finalidad es aumentar la fuerza y agrandar los músculos.

Su característica más llamativa es que esos ejercicios se combinan con sentadillas y abdominales, creando una plataforma integral que se lleva a cabo con alguna música de fondo que marca el ritmo.

Pilates, un clásico siempre renovado

El método Pilates es uno de los históricos, y tal vez lo hayas practicado en el pasado.

Experimentando una especie de segunda juventud, está de moda porque no discrimina por edad ni condición física, enfocándose en la tonificación de los músculos internos en lugar de los externos.

Pelotas pequeñas, cintas elásticas y similares te harán falta para este entrenamiento. Es entretenido y puedes hacer cantidad de ejercicios salidos del pilates porque abarca cantidad de ellos.

El famoso método Tabata

La última técnica es la Tabata, un plan de preparación de corta duración, intenso y con intervalos.

Consiste, básicamente, en que debes escoger un ejercicio, realizarlo durante 20 segundos al máximo de intensidad que puedas, detenerte, descansar 10 segundos, y repetir esta proporción hasta en ocho ocasiones.

Sus defensores dicen que esos ocho minutos diarios son suficiente actividad para mantenerse en estado, con la ventaja de poder combinar efectivamente soluciones aeróbicas con anaeróbicas.

En resumen, has conocido los mejores métodos para hacer deporte y mantener el físico, pero hay muchos más. Así que prueba suerte con ellos si hasta ahora no has dado con esa rutina de entrenamiento ideal para ti.

