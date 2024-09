Alexandre Grimaldi conquista Venecia con su imagen más sofisticada

A pesar de que no tiene ningún tipo de papel oficial, ni tampoco está en la línea de sucesión al trono de Mónaco, el hijo mayor del príncipe Alberto tiene cada vez más protagonismo. El joven ha cumplido recientemente 21 años y es un apasionado de la moda. De hecho, ha sido imagen de algunas marcas, entre ellas, la firma que capitanea su prima, Pauline Ducruet. Alexandre, fruto del romance del príncipe Alberto y la ex azafata togolesa Nicole Coste, mantiene una relación muy estrecha con varios de sus primos Grimaldi y, por supuesto, con su tía Estefanía de Mónaco. Ella es, además, su madrina.

Aunque no participa en compromisos oficiales del Principado, Alexandre Grimaldi sí que suele ser un rostro habitual en algunas citas importantes, la mayoría de ellas relacionadas con el mundo de la moda. Lo vimos en París hace algunas semanas y ahora ha acudido al Festival de Cine de Venecia. Una cita en la que el hijo mayor del príncipe Alberto ha derrochado elegancia.

Alexandre Grimaldi posando en un desfile. (Foto: Gtres)

Bastante activo en las redes sociales, ha sido el propio Alexandre Grimaldi el que ha compartido a través de su perfil algunos detalles de su visita a Venecia. El ahijado de la princesa Estefanía de Mónaco ha publicado una serie de fotografías en la ciudad italiana en la que se le ve subido a una lancha y vestido con un smoking. Una imagen poco habitual de Alexandre Grimaldi, al que se suele ver habitualmente con prendas más informales y deportivas.

El hijo mayor del príncipe Alberto no ha dado, de momento, detalles de su visita a Venecia, pero todo hace pensar que ha sido invitado por alguna marca de moda conocida. Por ejemplo, el pasado mes de junio, Grimaldi fue uno de los rostros destacados en la presentación de la última colección de Dior, donde coincidió con el hijo de la princesa Carolina de Mónaco, Pierre Casiraghi.

Una mayor presencia

Desde su primera aparición oficial en agosto de 2019 en la boda de Luis Ducruet, la presencia de Alexandre Grimaldi en la esfera pública ha ido in crescendo, sobre todo en compromisos relacionados con la moda. Le hemos visto en el citado desfile de Dior, pero también en Milán en una de las últimas presentaciones de colecciones de Gucci. No obstante, pese a que ha sido imagen de algunas firmas, de momento descarta subirse a una pasarela. Para él no es lo mismo desfilar como modelo que ser embajador de una marca con prestigio.

Además de esto, el joven ha concedido varias entrevistas desde que cumpliera la mayoría de edad. En todas ellas ha dejado claro que mantiene una relación muy estrecha con su padre y que, a pesar de que no está en la línea de sucesión, no se considera un hijo ilegítimo. Asimismo, aunque ahora está bastante centrado en el mundo de la moda, nunca ha descartado poder aportar su granito de arena al Principado. De hecho, en alguna ocasión ha dicho que le encantaría poder tener su propia organización benéfica.