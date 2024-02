Alerta tendencia: estos botines plataforma de Marypaz están arrasando por lo versátiles y cómodas que son

El invierno ya se está yendo y ¿aún no tienes tus botines con plataforma? Entonces no esperes más y aprovecha las rebajas que muchas de las mejores marcas de moda están brindando al público. Para facilitarte el trabajo, analizamos algunas de las buenas ofertas de las principales firmas. Y no podíamos dejar de hablar de los botines plataforma de Marypaz.

Son en ante negros y destacan sobre todo por el tacón alto y plataforma. Un calzado extremadamente versátil. Adquiriéndolo, te llevas un botín de esos que puedes usar en cualquier situación. Y al utilizarlo, te sentirás cómoda y segura.

Cómo son los botines plataforma de Marypaz

¡Un must de esta temporada!

Así lo describe la propia Marypaz, que destaca que se fabrica con algunos de los materiales más resistentes del mercado. Duraderos pero no por ello menos cómodos, es ese calzado que te acompañará a viajes y eventos durante largos años.

Respecto a los materiales, ya que nos referimos a ellos, es una combinación de los siguientes textiles:

Corte: 100% poliéster

Forro: 10% poliuretano + 90% poliéster

Plantilla: 100% poliuretano

Como puedes observar, son materiales fiables que han sido probados largamente en la industria de los botines con plataforma. Con un mantenimiento básico y unos cuidados simples, como pasarles un paño cada vez que se ensucien, podrás conservarlos exactamente igual que nuevos. Si tienes dudas llévalos a un profesional, o contáctate con Marypaz para recibir más detalles.

Práctico cierre con cordones

Ponerte y quitarte el botín plataforma de ante es fácil, porque cuentan con un práctico cierre lateral y unos cordones delanteros. Gracias a ello, puedes dejar los cordones atados y no preocuparte por tener que atarlos cada vez que te los pongas. Sólo tendrás que abrir o cerrar el cierre lateral y en un minuto estarás lista para salir con tus amigas, ir al cine con tu pareja y muchos otros planes.

Disponen, asimismo, de un tacón con una altura de 9 cm que te permitirá lograr una figura esbelta y más estilizada.

Talla y colores de los botines plataforma de Marypaz

Este calzado está disponible únicamente en color negro, con la ventaja que ello supone por lo simple que resultará combinarlo. Mientras tanto, tienes varias tallas y lo conveniente es que revises la guía de Marypaz para no equivocarte al seleccionar la tuya.

Precio con descuento: botines plataforma

El coste original de este calzado era de 32,99 euros, pero si te das prisa puede ser tuyo pagando sólo 15,99 euros. Es decir, tienes una fantástica oferta con un 61% de descuento que será tuyo en un solo clic.

Por lo que debes aprovechar esta increíble oportunidad de llevarte un botín de calidad con plataforma por menos de la mitad de su precio original. Ahorrarás mucho menos de lo que costaba, por lo que es una de las mejores promociones en calzados de otoño/ invierno ahora mismo.

Las tallas para poder comprarlo van de la 37 a la 41, así puedes escoger la tuya y darte prisa en comprar porque no siempre tienes este precio por una bota de tales características , de alta calidad y de diseño. Y todo ello sin salir de la web de Marypaz.

Por otro lado, no olvides que si te unes al Club #marypazlovers podrás disfrutar de algunos beneficios adicionales como por ejemplo un -10% de descuento en tu próxima compra. Es decir, este botín está para ti en menos de 15 euros. Debes saber que es complicado dar con una bota con algo mejor por ese precio tan bajo. Eso sí, recuerda que el -10% aplica a tu primera compra. Suma otros productos al carrito para ahorrar más.

Política de envíos para la bota

El envío se realizará en 24/48 horas después de la recepción del pago. Los envíos a las tiendas de Marypaz son gratuitos siempre. Por otro lado, si prefieres hacer la entrega en un domicilio, el coste es de 3,95 euros.

Pero si tu compra supera los 30 euros, ellos asumen todos los costes por el envío y será totalmente gratuito. Un aliciente más para llevarte otros artículos junto a los botines.

¿Cuál es el plazo de entrega?

Si la entrega es a domicilio, el plazo estimado es de 2 a 4 días laborables desde que se envía. Si es a alguna de sus tiendas, el plazo estimado es de 3 a 7 días laborables desde que se envía. Ten en cuenta que, en general, los pedidos son enviados al día siguiente. En períodos especiales, de promociones, podrían demorarse. Por eso debes apresurarte, y completar la compra lo antes posible.

Política de devoluciones en Marypaz

Si el producto está defectuoso o hay algún problema, entonces debes ponerte en contacto con el fabricante a través del correo electrónico [email protected], indicando tu número de pedido, adjuntando fotografías del producto y una breve descripción del desperfecto o error que posee.

Ya puedes navegar por la web de Marypaz para ver este modelo y tambien otros que están en oferta.