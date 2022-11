Sarah Ferguson siempre logra sorprender. La ex mujer del príncipe Andrés intenta mantenerse al margen de las cuestiones de la Familia Real y vive volcada en sus proyectos, aunque ello no significa que no sea uno de los mayores apoyos del príncipe Andrés. De hecho, a pesar de que la pareja lleva mucho tiempo divorciada, vive como si fuera un matrimonio, es más, algunas fuentes han apuntado en varias ocasiones que se habían planteado volver a casarse.

Al margen de esto, lo cierto es que Sarah Ferguson sigue siendo uno de los personajes más destacados del panorama británico y cada uno de sus movimientos genera gran interés. Durante el confinamiento, la duquesa de York se volcó en animar a través de su perfil en las redes sociales contando cuentos, una iniciativa en la que tuvo la colaboración de algunos rostros conocidos de la sociedad inglesa. Ahora, la madre de las princesas Beatriz y Eugenia ha sorprendido a sus seguidores con un post en sus redes sociales que guarda un especial mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (@sarahferguson15)

La Duquesa ha posado vestida de época y en un entorno idílico, sentada en un columpio en un jardín. Una imagen que ha acompañado del siguiente mensaje: «Reflexionando sobre mi siguiente movimiento», junto a una pieza de ajedrez. Unas palabras que hacen pensar en cuál será el próximo proyecto de la ex mujer del príncipe Andrés, probablemente en relación con su faceta como escritora. No hay que olvidar que no hacer mucho Sarah Ferguson presentaba su novela A Most Intriguing Lady, que sale a la venta el próximo mes de marzo. Un libro que llega poco tiempo después de su anterior novela, Her Heart for a Compass, lo que deja claro que esta es una de sus facetas más prolíficas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (@sarahferguson15)

Sin embargo, más allá de cuál sea el proyecto con el que la duquesa de York nos vaya a sorprender, lo realmente importante es que el retrato que ha compartido está firmado por el fotógrafo Misan Harriman, tal como ella misma ha querido citar. Una cuestión que no es baladí, ya que se trata de un profesional que guarda una relación muy estrecha con los duques de Sussex.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Misan Harriman (@misanharriman)

No ha trascendido el motivo por el cuál la ex mujer del príncipe Andrés se ha decantado por este fotógrafo, si se trata de una casualidad o si es una recomendación directa, quizás a través de la princesa Eugenia, que mantiene una relación muy estrecha con el príncipe Enrique y Meghan Markle, pero lo que está claro es que es un pequeño ‘dardo’ para ‘La Firma’, en un momento en el que tanto el duque de Sussex como el príncipe Andrés viven sus horas más bajas con los primeros cambios por parte del Rey.

Una figura peculiar

A pesar de los escándalos que rodearon la separación de los duques de York, con el tiempo, Sarah Ferguson supo recuperar el favor de parte de la Familia Real. Es cierto que ni el duque de Edimburgo ni el entonces príncipe Carlos le perdonaron su actitud polémica, pero sí la Reina Isabel, que terminó por abrirle de nuevo los brazos. Tanto es así, que han sido el príncipe Andrés y ella los encargados de quedar al cargo de los dos perros que acompañaron a la soberana hasta sus últimos días. De hecho, junto a Müick y Sandy posaba orgullosa la duquesa de York en su reciente cumpleaños, feliz y muy afortunada por poder cuidar de las mascotas de la Reina Isabel.