El Rey Juan Carlos, en cuarentena y a la espera de PCR tras su encuentro con Nadal

El Rey Juan Carlos está en cuarentena y va a someterse a una prueba PCR en las próximas horas. El padre de Felipe VI se encuentra bien después de que este fin de semana almorzara con el tenista Rafa Nadal en Abu Dabi, que ha anunciado a través de su perfil en Twitter que ha dado positivo en coronavirus: “Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por Covid en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España”, ha comenzado escribiendo el tenista, que ha dicho que está pasando unos días complicados, pero confía en ir mejorando poco a poco: “estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo”, ha dicho el tenista.

Precisamente el Rey Juan Carlos ha sido una de las personas con las que ha mantenido contacto estrecho en las últimas horas. El padre de Felipe VI, de 83 años, reaparecía tras varios meses alejado del ojo público este mismo viernes en uno de los partidos del deportista mallorquín en Abu Dabi. Lo hacía acompañado de algunas personas de su círculo íntimo y por partida doble, ya que el sábado regresaba al torneo. Fecha en la cual, además, aprovechaba para almorzar con el tenista y hacerse una foto con él, así como conversar con su entrenador, Carlos Moyá. No hay que olvidar que el monarca y el deportista mantienen una estrecha amistad que se remonta varios años atrás y que, incluso, Nadal invitó a don Juan Carlos a su boda en el otoño de 2019.

La reaparición del Rey Juan Carlos en Abu Dabi se ha producido apenas unos días después de que el fiscal suizo Yves Bertossa haya decidido cerrar las diligencias que, hasta la fecha, estaban abiertas sobre la sobre la donación de sesenta y cinco millones a Juan Carlos I, ya que no ha podido acreditar que esos fondos tuvieran un origen ilícito ni que fueran blanqueados. Una buena noticia para el padre de Felipe VI quien, tal como había trascendido recientemente, tenía la intención de regresar a España a pasar las fiestas y permanecer aquí hasta al menos después de su cumpleaños.

La infanta doña Elena, que hoy celebra su aniversario, habría trasladado a don Felipe el deseo del Rey Juan Carlos de volver para esta Navidad, aunque no ha recibido aún respuesta de Zarzuela. En un primer momento, se barajó precisamente el cumpleaños de la duquesa de Lugo como posible fecha de retorno de don Juan Carlos, aunque la situación se ha ido complicando, más aún ahora tras los recientes acontecimientos.

A la espera de que fuentes oficiales confirmen los resultados de la prueba a la que va a someterse el Rey Juan Carlos, lo que sí se sabe es que el monarca está vacunado, en concreto con el suero chino, aunque no ha trascendido si ha recibido alguna dosis de refuerzo. Sí se sabe que las infantas Elena y Cristina recibieron la misma vacuna que su padre en un viaje a Emiratos, lo que causó gran revuelo en España porque en aquel momento no les correspondía por edad. Ellas tuvieron que responder a la polémica asegurando que la vacuna “se les ofreció”, unas palabras de las que se desvincularon completamente desde la Casa de S.M. el Rey.