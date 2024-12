La infanta Sofía estrena por fin su agenda en solitario. La hija menor de los Reyes terminó las clases antes de Navidad en Gales hace unos días y ya ha vuelto a casa para disfrutar de unas semanas de descanso con sus seres queridos. Unas merecidas vacaciones en las que, además, va a protagonizar su primer acto oficial en solitario.

La Casa de S.M. el Rey anunció en la última agenda de la Familia Real los detalles de este primer compromiso de la infanta, del que ya se tenía constancia, aunque no se conocía la fecha concreta. La hermana de la princesa de Asturias va a ser la encargada de presidir la entrega de unos premios de fotografía organizados por Patrimonio Nacional. Un acto que se va a celebrar en la Galería de las Colecciones Reales y al que no va a asistir nadie más de su familia.

La princesa Leonor y la infanta Sofía juntas. (Foto: Gtres).

La infanta está muy acostumbrada a participar en actos oficiales y conoce a la perfección todas las normas y protocolos. No obstante, hasta ahora no había tenido que enfrentarse a la situación de ser ella la única protagonista. A pesar de que la hija menor de los Reyes será la encargada de presidir la entrega de los galardones no está previsto que pronuncie ningún discurso.

La agenda de los Reyes

Mientras que la infanta Sofía se prepara para su esperado estreno en solitario, los Reyes acaban de regresar de su viaje de Estado a Italia, donde han estado tres días. Don Felipe y doña Letizia terminaron el jueves por la tarde su visita oficial al país en Nápoles y ya se encuentran en España.

Los Reyes durante el viaje de Estado a Italia. (Foto: Gtres).

El Rey Felipe VI tiene varios compromisos a lo largo de esta jornada, pero en la agenda de la Reina Letizia no aparece ningún acto. Esto no significa que la esposa del monarca no esté trabajando, sino que estará centrada en otro tipo de tareas, como el trabajo de despacho. No obstante, seguro que permanecerá muy pendiente de este primer acto en solitario de su hija menor.

En el caso de Felipe VI, el monarca tiene un acto en Santander a primera hora de la mañana y después cerrará su agenda semanal en Madrid. Su Majestad ha mantenido un encuentro previo con los líderes de los gobiernos autonómicos que han asistido a la reunión de la XXVII Conferencia de Presidentes. Además, va a recibir en audiencia en el Palacio Real de Madrid a una representación de los participantes en el Foro Internacional Imperial Springs (ISIF).

Navidad en familia

Aunque la infanta Sofía ya está de vacaciones, la princesa Leonor aún está en la Escuela Naval de Marín, apurando los días para volver a casa. Será a partir de la próxima semana cuando la heredera tenga vacaciones y regrese a Madrid para pasar tiempo con sus seres queridos y recargar las pilas de cara a su próxima gran aventura. Leonor embarcará a principios de enero en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano para su crucero de instrucción.