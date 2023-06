La tajante crítica de Rania de Jordania tras la tragedia del sumergible Titan

Este jueves a última hora se confirmaba la peor de las noticias. Las cinco personas que viajaban a bordo del sumergible Titan, de la compañía OceanGate, han sido declaradas fallecidas, después de que se hayan encontrado algunos de los restos del submarino, no muy lejos del pecio del Titanic. Además, las autoridades estadounidenses han revelado que el pasado domingo, a la hora aproximada en la que se perdió el contacto con el sumergible, recibieron señales de una fuerte implosión en el mar, lo que parece indicar que el Titan no resistió la presión y los pasajeros murieron al instante. Se ha puesto así punto final a una intensa búsqueda de varios días a contrarreloj, con el miedo constante de que el aire en el sumergible se terminara. A pesar de que la posibilidad de un accidente estaba sobre la mesa, las esperanzas no se perdieron hasta el último momento.

Tanto la expedición, entre turística y experimental al Titanic, como los recursos utilizados para un rescate que, desde el primer momento se antojaba casi imposible, han generado un intenso debate en todo el mundo. Y es que se han destinado muchos efectivos en esta búsqueda, cuando cada día muchas personas pierden la vida en las costas del Mediterráneo al intentar buscar oportunidades para una vida mejor.

A pesar de que los royals no suelen opinar sobre estos temas -y de hecho, se considera que no deben emitir juicios sobre cuestiones polémicas o que generen debate-, esta vez, Rania de Jordania no ha querido guardar silencio. La esposa del monarca jordano ha recurrido a sus redes sociales, donde es muy activa, para mostrar su crítica ante el aluvión de recursos en el rescate del sumergible, mientras apenas se destinan medios en otros rescates.

La consorte ha publicado una imagen que habla por si sola. Una ilustración en la que se pone de manifiesto la hipocresía en torno al valor de las vidas. Se trata de un dibujo de Oliver Jeffer que refleja perfectamente esta situación y junto a la que ha escrito: “Dos situaciones trágicas, dos respuestas globales muy diferentes. Toda vida humana merece la pena ser salvada”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)



Sin duda, unas palabras con las que Rania de Jordania recalca su implicación en cuestiones humanitarias. Es más, hace dos días, la esposa de Abdalá de Jordania también compartió un post en sus redes sociales con varias imágenes con motivo de la celebración del Día Mundial del Refugiado, y en el que hizo hincapié, precisamente, a los esfuerzos de todas aquellas personas que se juegan la vida para buscar nuevas oportunidades y cuyos sueños muchas veces acaban hundidos en las profundidades del Mediterráneo: «Reflexionemos sobre la lucha de las madres y los bebés que se embarcan en barcos sin las medidas básicas de seguridad y cruzan aguas desconocidas en busca una segunda oportunidad en la vida. Y aunque el Día Mundial del Refugiado nos da motivos para conmemorar a estos héroes anónimos por un día, no debemos reducir nuestros esfuerzos a 24 horas de empatía fugaz y promesas a medias», ha escrito la Reina.