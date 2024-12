Los discursos de Navidad o de Año Nuevo son una tradición muy arraigada entre las familias reales. El Rey Felipe VI pronuncia el suyo la misma noche del 24 de diciembre, al igual que Felipe de Bélgica o el gran duque de Luxemburgo. El día de Navidad es el elegido por los Windsor, por Carlos Gustavo de Suecia y por el rey de los Países Bajos. De cara al último día del año son los nórdicos los que se dirigen a la nación, además del príncipe Alberto de Mónaco. En el caso de Dinamarca suele tratarse de un mensaje en directo y este año es la primera vez que el nuevo rey Federico afronta esta tarea.

Cuando la reina Margarita pronunció su discurso de Año Nuevo el 31 de diciembre de 2023 nadie esperaba que la monarca hiciera una inesperada revelación. Pocas semanas después de que las imágenes del entonces príncipe Federico y Genoveva Casanova en Madrid dieran la vuelta al mundo, la reina Margarita anunció su intención de abdicar. Una decisión que sorprendió mucho porque la madre de Federico X pertenecía a la vieja guardia de monarcas europeos dispuestos a permanecer en el trono hasta el final de sus días, como es el caso de Harald de Noruega o de la Reina Isabel II. Con su abdicación se puso fin al reinado de la última reina de Europa hasta que llegue al trono Victoria de Suecia o la generación a la que pertenece la princesa Leonor.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca juntos. (Foto: Gtres).

«He decidido que ahora es el momento adecuado. El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi padre, renunciaré como reina de Dinamarca. Cederé el trono a mi hijo. Esta noche, quiero dar las gracias. Gracias por la abrumadora calidez y apoyo que he recibido a lo largo de los años. Gracias a los gobiernos, con los que siempre ha sido gratificante trabajar, y al Parlamento, que siempre me ha recibido con confianza. Mi agradecimiento a todas las personas que, en ocasiones especiales y en la vida cotidiana, me han rodeado a mí y a mi familia con palabras y pensamientos amorosos. El apoyo y la ayuda que he recibido a lo largo de los años han sido fundamentales para que pudiera cumplir con mi deber. Espero que la nueva pareja real sea recibida con la misma confianza y afecto que se me ha brindado a mí», dijo la reina.

El mensaje de Margarita de Dinamarca causó un gran impacto, sobre todo, porque su discurso no fue grabado de manera previa, lo que le permitió mantener en secreto su decisión hasta el final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Los motivos de la decisión

La abdicación de la reina Margarita se produjo pocas semanas después de la polémica de las fotos de Federico, pero, al margen de esto, en una situación complicada para ella, a nivel de salud. A pesar de que la reina siempre había dicho que su compromiso con la institución era de por vida, los últimos años han estado marcados por algunos contratiempos de salud. La propia Margarita habló de esto en su mensaje: «El tiempo no pasa sin dejar huella en nadie, ni siquiera en mí. El tiempo desgasta, y los infortunios se acumulan. Ya no superamos las mismas cosas que solíamos hacer. En febrero de este año, me sometí a una extensa operación de espalda. Todo salió bien, gracias al personal de salud competente que cuidó de mí. La operación, naturalmente, también dio lugar a reflexiones sobre el futuro, sobre si era el momento de pasar la responsabilidad a la siguiente generación», recalcó la reina.

La reina Margarita con el rey Federico. (Foto: Gtres).

El discurso del rey Federico

Por el momento, la casa real no ha confirmado los detalles sobre el discurso del nuevo rey. Para Federico X se trata de un mensaje muy importante, en el que tendrá que hacer un repaso de su primer año como jefe del Estado. Un año que no ha sido un camino de rosas y que ha estado marcado por algunas polémicas. Entre ellas, las críticas por las vacaciones familiares o la escasa presencia pública de las primeras semanas de reinado.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca juntos en un acto. (Foto: Gtres).

Lo que sí se sabe es que el discurso no se va a grabar de manera previa, por lo que el contenido del mensaje solamente lo conocerán las personas más cercanas al rey. El discurso se va a emitir la víspera de Año Nuevo a las 18:00 pm desde el Palacio de Federico VIII (la residencia del Rey) en el Complejo del Palacio de Amalienborg. Se espera que la duración de mensaje sea de unos 10 o 15 minutos.

Los planes de Navidad de la familia real

La casa real ya ha confirmado los planes de cara a las fiestas de los miembros de la familia real. Este año no se prevé la presencia de los príncipes Joaquín y Marie en Dinamarca, lo que ha disparado las especulaciones sobre la relación entre el matrimonio y los nuevos reyes. Tal como se ha anunciado, este año, Aarhus volverá a ser el escenario de las celebraciones. Los reyes, acompañados de sus hijos, pasarán la Navidad en el Castillo de Marselisborg junto con la reina Margarita. Estarán allí hasta el día 26 de diciembre, aunque la madre del monarca permanecerá hasta el día 30.