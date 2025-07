El príncipe durmiente: el miembro de la familia real saudí que ha muerto tras 20 años en coma

El príncipe saudí Al Waleed bin Khalid Al Saud acaba de morir el Riad a los 36 años tras haber estado dos décadas en coma a consecuencia de un grave accidente que tuvo lugar en Londres. Su muerte ha sido confirmada por su padre mediante un escueto mensaje que se ha publicado en las redes sociales: «Con un corazón que cree en la voluntad y el destino de Dios, y con profunda tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestro amado hijo, el príncipe Al Waleed bin Khalid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, que Dios lo bendiga. Las oraciones fúnebres se celebrarán el domingo», ha escrito en su perfil oficial.

Una triste noticia que, a pesar de todo, pone fin a 20 años de agonía y de lucha por una recuperación que nunca fue posible. Tal como han anunciado medios autorizados saudíes, los funerales se han llevado a cabo en la Gran Mezquita Imam Turki bin Abdulá de Riad pocas horas después de conocerse la noticia de la muerte.

The passing of His Royal Highness Prince Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, after spending more than 21 years in a deep coma, during which he became known as “The Sleeping Prince”, following a tragic car accident in 2005.

Prince Al-Waleed turned 36 years old… pic.twitter.com/dORKGCCXH9

— WAJD ROYALS (@calm_933) July 19, 2025