La princesa Rajwa de Jordania, pillada de compras luciendo embarazo

En apenas unas semanas, los reyes Abdalá y Rania de Jordania se estrenarán como abuelos. A principios del mes de abril, la Casa Real anunció que la princesa Rajwa y el príncipe Hussein estaban esperando su primer hijo, aunque no dieron más detalles de si se trataba de un niño o una niña. Una cuestión importante dado que, de tratarse de un varón, sería el próximo heredero al trono jordano. Algo que no ocurriría si la pareja tuviera una niña.

Desde que se anunciara la feliz noticia, apenas se ha visto a la nuera de los reyes Abdalá y Rania que, hace unos días, celebró su 30 cumpleaños y posó para un nuevo retrato oficial. Sin embargo, ahora, la joven ha sido pillada de compras por las calles de la capital jordana y ha sido la primera vez que se la ha podido ver presumiendo de tripita de embarazada.

La princesa Rajwa de Jordania, el día de su boda. (Foto: Gtres)

Ha sido gracias a las redes sociales que se ha podido ver un vídeo en el que la mujer del príncipe Hussein disfruta de una jornada de compras en la ciudad de Amán. En el vídeo aparece Rajwa vestida con un cómodo mono en tejido vaquero de la firma Seraphine, una marca dedicada a las prendas para mujeres embarazadas y cuyos diseños han llevado rostros destacados del mundo de la realeza, como es el caso de las princesas Victoria y Magdalena de Suecia, Estefanía de Luxemburgo o incluso Kate Middleton.

El look en cuestión tenía in precio original de poco más de 100 euros, aunque en estos momentos puede adquirirse en la web de la marca por la mitad del precio original. La nuera de la reina Rania de Jordania lo ha combinado con unas cómodas zapatillas de deporte y un bolso de lujo, que aporta el toque exclusivo al look. En concreto, se trata de un modelo en color lila de la firma Bottega Veneta y tiene un precio de más de 4000 euros.

A pesar de que la secuencia de imágenes es muy breve, se ve perfectamente a la princesa Rajwa de Jordania saliendo de un edificio a buen paso, acompañada de dos personas, un hombre y una mujer, que están junto a ella hasta que sube a un vehículo de alta gama. Gracias a estas imágenes y al look de la princesa, se aprecia a la perfección su barriguita, aunque no se sabe a ciencia cierta de cuánto tiempo está.

Un bebé muy esperado

Pese a que desde la Casa Real o el entorno de la pareja no se han dado más detalles sobre esta feliz noticia, sí que se sabe que el nacimiento se espera de cara al verano. Será entonces cuando se confirme si se trata de un niño o de una niña y, además, se sabrá si el bebé sucederá a su padre, el príncipe Hussein. Algo que solamente podrá ocurrir en caso de que se trate de un niño, ya que en el país está vigente la Ley Sálica.