Lo nunca visto de los hijos mayores de Estefanía de Mónaco: arriesgado look y ternura infinita

A diferencia de lo que ocurre con los hijos de la princesa Carolina de Mónaco, que son poco activos en las redes sociales -o ni siquiera tienen perfil público-, los hijos de Estefanía de Mónaco son todo lo contrario. Tanto Luis Ducruet, como sus hermanas, Pauline Ducruet y Camille Gottlieb, no tienen reparos en compartir con sus seguidores algunos detalles de su día a día, que permiten conocer mejor sus rutinas y su forma de vida. Sobre todo, en el caso de Pauline, que aprovecha las redes para promocionar su trabajo como diseñadora o para desvelar, en ocasiones, algunas imágenes inéditas con su madre.

La princesa Estefanía en el Día Nacional de Mónaco con sus hijos. / Gtres

Una actitud que contrasta mucho con el hermetismo habitual que rige en el Principado, incluso con la propia familia del príncipe Alberto. Por ejemplo, apenas se dieron detalles de las bodas de los hijos de Carolina de Mónaco, o de los embarazos de Carlota Casiraghi o sus cuñadas. Sin embargo, en cuanto Marie Ducruet supo que estaba esperando su primera hija, no tardó en compartir la feliz noticia con sus seguidores, a los que también hizo partícipes de la fiesta en la que reveló el sexo del bebé. Más adelante, también publicó imágenes tras el nacimiento de la pequeña, a la que han llamado Victoria, o detalles de cómo está afrontando la maternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marie Ducruet (@marieducruet)

De hecho, esta misma semana, Marie ha compartido con sus seguidores una de sus imágenes más naturales y espontáneas, coincidiendo con los seis meses del nacimiento de su hija. Ligeramente despeinada, sin maquillaje, con la pequeña en brazos y con su mascota al lado, la mujer de Luis Ducruet ha escrito unas emotivas palabras: «Mi niña traviesa, ya llevas 6 meses llenándome de felicidad (aunque esté cansada ). Eres un angelito caído del cielo, el amor de un bebé, no podríamos haber esperado algo mejor. Nuestra vida ya no es la misma, ha cambiado para mejor. No puedo esperar a verte crecer día a día, incluso si el tiempo pasa demasiado rápido. Te amo mi muñeca».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Louis Ducruet (@louisducruet)

No ha sido esta la única instantánea que ha visto la luz por los seis meses de la primera nieta de la princesa Estefanía. Luis Ducruet también ha publicado una insólita imagen con su hija en brazos, que muestra la faceta más privada y entrañable del hijo de la princesa. Algo muy poco habitual entre los Grimaldi.

El nuevo look de Pauline Ducruet. / Redes sociales

Y mientras el matrimonio Ducruet derrocha ternura en las redes, la hija mayor de Estefanía, Pauline, ha aprovechado para mostrar su cambio de estilo. Como diseñadora de moda, la joven no ha faltado a las últimas citas en la pasarela y ha compartido con sus seguidores su nuevo peinado. Acostumbrados a verla con el pelo liso o recogido, ahora la sobrina de Alberto de Mónaco puede presumir de unos impresionantes rizos que, por cierto, le sientan de maravilla. Lo que no sabemos es si se trata de un cambio puntual o un nuevo estilo para la diseñadora.