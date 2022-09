Mary de Dinamarca, víctima de un desplante en el funeral de la Reina Isabel

El reencuentro público entre los Reyes don Felipe y doña Letizia y don Juan Carlos y doña Sofía ha sido uno de los temas que más titulares ha generado en el marco de las exequias de la Reina Isabel II del Reino Unido. Sin embargo, no ha sido la única cuestión que ha provocado cierto interés, o incluso polémica.

La Reina Margarita, la única reina titular que ahora mismo queda en Europa y que además celebra este año su Jubileo de Oro, acudió a funeral en compañía de su hijo mayor y heredero, el príncipe Federico. Hasta aquí no hay nada que debería llamar la atención, pero lo cierto es que la esposa del heredero, la princesa Mary, no acudió a Westminster. En principio, se pensó que su ausencia podría deberse a algún tipo de indisposición, pero lo cierto es que no. La Princesa no fue invitada. Un detalle que tiene que ver con el protocolo y la diplomacia británica, la misma que decidió sentar juntos a los Reyes con don Juan Carlos y doña Sofía.

A pesar de que desde el departamento de prensa de la Casa Real de Dinamarca se emitió un comunicado en el que se confirmaba que serían tres las personas que viajarían a Londres para el funeral de la Reina Isabel, finalmente solo estuvieron la Reina Margarita y su hijo mayor. El motivo de la ausencia de Mary Donaldson, al parecer, no fue otro que la retirada de la invitación a la Princesa. Un movimiento que, fuentes oficiales han calificado de lamentable error y por el que el Ministerio de Exteriores británico ya ha trasladado sus disculpas a la Casa Real Danesa.

No obstante, en la prensa danesa han proliferado los titulares que expresan el tremendo disgusto que ha ocasionado este desplante a su Princesa, que este año, además, ha cumplido cincuenta años. De hecho, se había publicado que la diplomacia británica reconocía la especial vinculación de la Corona danesa y los Windsor con esa invitación extendida a tres personas que incluía a la reina Margarita y los príncipes Federico y Mary. Finalmente, no solo no se ha hecho honor a esta especial vinculación, sino más bien todo lo contrario. Esperemos que este hecho no tenga mayores consecuencias.

La realidad es que en la mayor parte de los casos solo se ha invitado a los jefes de Estado o a aquellos royals con los que el vínculo familiar es muy directo o la relación muy estrecha. Por ejemplo, Ana María de Grecia, ante la ausencia del Rey Constantino, acudió con su hijo mayor y su esposa, Marie-Chantal, y Beatriz de Holanda también acompañó a los Reyes de Holanda, por su especial relación con los Windsor. Una realidad que se ha trasladado también al caso de España, pero la invitación a don Juan Carlos y doña Sofía pertenece a la esfera privada, no como representantes de la Corona, algo que corresponde únicamente a don Felipe y doña Letizia, como es lógico.