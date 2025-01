Kate Middleton consigue romper una de las tradiciones de los Windsor

Inesperado cambio en una de las tradiciones de la familia real británica. En las dos últimas generaciones, los herederos al trono han estudiado en el prestigioso colegio Eton, ubicado en Windsor. Allí se formó el rey Carlos III -tras su negativa experiencia en Gordonstoun-, así como sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Harry. Sin embargo, el príncipe Jorge no va a seguir los pasos de su padre y de su abuelo. Al menos así ha trascendido por ahora.

Aunque de momento no ha habido confirmación oficial por parte de fuentes institucionales, medios británicos ya han publicado que los hijos de los príncipes de Gales no van a ir a Eton -en el caso de Jorge y Luis, ya que es un colegio masculino-, sino que van a seguir los pasos de su madre, Kate Middleton.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo, con sus hijos. (Foto: Gtres).

Esto significa que Jorge, Carlota y Luis serán alumnos del Marlborough College, un internado muy conocido en el Reino Unido. Fundado en 1843, Marlborough está ubicado a poco más de una hora de Windsor. El colegio tiene más de 1000 estudiantes de entre 13 y 18 años, que pueden disfrutar de unas impresionantes instalaciones con un campus de más de 115 hectáreas. Marlborough fue el colegio en el que estudió la princesa de Gales durante su juventud y su coste anual asciende aproximadamente a 60.000 libras.

Según medios británicos, se están ultimando ya los detalles para que el hijo mayor de Kate Middleton y del príncipe Guillermo pueda empezar a estudiar allí a partir del próximo curso y después sigan sus pasos sus dos hermanos, la princesa Carlota y el príncipe Luis.

Guillermo y Harry en Eton. (Foto: Gtres).

A diferencia de lo que ocurre con Eton, Marlborough es un colegio mixto al que hasta ahora no ha asistido ninguna persona de la categoría de los hijos de los príncipes de Gales, por lo que se están estudiando las opciones de cara a la logística de aloja miento y seguridad. El centro cuenta con seis casas para chicos, cuatro para chicas y otras cuatro mixtas. El hijo mayor del príncipe Guillermo podría alojarse en una casa concreta que, por cierto, perteneció a la familia de Jane Seymour, tercera esposa del rey Enrique VIII.

Kate Middleton en un concierto de Navidad. (Foto: Gtres).

El tabloide Daily Mail ha podido hablar con algunas fuentes cercanas al centro, que han confirmado que en las últimas semanas se han intensificado las conversaciones sobre la posibilidad de que Jorge estudie allí el próximo curso, así como sobre los cambios que esto podría suponer para la rutina del colegio.

Jorge será el primero en pasar por Marlborough, aunque lo más interesante del centro es que podrá compartir espacio con sus dos hermanos, algo que no hubiera sido posible en el caso de Eton. Los príncipes Guillermo y Harry sí que estuvieron en el mismo colegio porque era solamente para chicos, pero en el caso de Carlota, no habría tenido la opción de estudiar allí. Quizás este haya sido uno de los motivos que ha inclinado a Kate y Guillermo por Marlborough, para que no haya diferencias entre sus tres hijos a nivel de formación.