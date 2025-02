Al igual que ocurre en el caso de los Reyes don Felipe y doña Letizia, también otros miembros de la realeza aprovechan cuando pueden para disfrutar de planes privados en los que intentan pasar desapercibidos y mezclarse con el resto de las personas. Una estrategia que a veces puede llevar a equívocos o momentos embarazosos, como le ocurrió a la reina Mary de Dinamarca hace un tiempo, cuando todavía era princesa.

Según ha trascendido, la esposa del rey Federico X quiso comer en un conocido restaurante de la capital danesa, pero en principio le dijeron que no iba a ser posible porque no había mesas disponibles. Al parecer, los trabajadores que estaban en la entrada del local no reconocieron a la actual reina y la trataron como si fuera ciudadana más interesada en disfrutar de la gastronomía del restaurante Kiin Kiin, uno de los más conocidos de Copenhague y con una estrella Michelín.

Ha sido la jefa de cocina del local la que ha desvelado la anécdota. Dak L. Gjørtler Wichangoen ejerció como responsable de cocina del local durante varios años. Un restaurante muy popular ubicado en el centro de la capital danesa, a poca distancia del Amalienborg y especializado en gastronomía tailandesa.

La chef se ha convertido en uno de los rostros más relevantes de la televisión danesa y participa como jurado en la edición actual del programa MasterChef. Ella misma ha contado en unas declaraciones a un conocido medio danés que, ante la negativa de las personas que estaban a las puertas del local, la reina Mary insistió y logró hablar con otros trabajadores a los que conocía de antes: «Ella pasó por delante, luego entró y preguntó si teníamos sitio… Había personal extranjero en la puerta y es posible que no supieran quién era Mary», ha dicho la chef.

Mary de Dinamarca en un acto oficial.

Según ha explicado, la entonces princesa buscó a la chef y le volvió a preguntar: «Oye, ¿me han dicho que no tenéis hueco?». Ella le dijo que no, que se sentara cuando quisiera. De hecho, este restaurante es uno de los favoritos de la familia real danesa desde hace tiempo. No obstante, lo habitual es que les avisen antes de ir, para que tengan todo preparado. En aquella ocasión la reina acudió por sorpresa, lo que generó un poco de desconcierto.

La chef también ha contado cuáles eran los platos preferidos de los actuales reyes cuando visitaban el local: «Cociné para Federico y Mary cuando trabajaba allí. Les encantaba ir y a ella le gusta mucho un buen Pad Thai», ha revelado. El restaurante es uno de los pocos tailandeses del mundo con una estrella Michelín, que obtuvo en 2008. Los precios de sus menús van desde los 100 a los 160 euros aproximadamente. El restaurante destaca por sus elaboraciones con materias primas de primera calidad de origen danés, condimentadas con especias tailandesas.