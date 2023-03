El baile viral de Carlota Casiraghi ante la llamativa ausencia de su marido

El Principado de Mónaco ha celebrado este fin de semana una de sus jornadas más especiales, el Baile de la Rosa. Una velada en la que la Familia Grimaldi es la gran protagonista, concentrada en la rama de la princesa Carolina, como presidenta de la Fundación Princesa Grace, a cuyo beneficio va destinada la recaudación de esta cita, que aúna el glamour y la solidaridad. Una noche en la que no ha habido grandes sorpresas, ya que ni la princesa Estefanía y sus hijos, ni tampoco la princesa Charlene han acudido, lo que ha dejado todo el protagonismo en la princesa de Hannover y sus hijos, en especial, en este caso, en Carlota Casiraghi.

La expectación sobre la sobrina de Alberto de Mónaco -que se ha mantenido fiel a la velada como vicepresidente de la Fundación Princesa Grace-, era mucha, sobre todo, por los rumores de embarazo que han rodeado a la joven en las últimas semanas y que no se han confirmado oficialmente. De hecho, tanto el look de Carlota Casiraghi para esta velada como la actitud que mantuvo durante toda la noche hace pensar que la hija de la princesa de Hannover no estaría embarazada o, al menos, lo disimula al extremo.

Para esta cita, Carlota Casiraghi apostó por un elegante vestido con plumas en el bajo de la firma de la que es embajadora, Chanel, pero, más allá de lo que tenga que ver con el estilo, lo más llamativo es el baile que protagonizó la sobrina del soberano en medio del escenario. Y es que gracias a las redes sociales hemos podido ser testigos del divertido y desenfadado momento que la hija mayor de la princesa de Hannover vivió durante la velada, cuando demostró su buen ritmo al son de la música y se arrancó a bailar sin ser consciente de que la estaban grabando.

Al margen de este estelar momento protagonista de Carlota Casiraghi, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la ausencia de su marido, Dimitri Rassam. Mientras que tanto Andrea, Pierre y Alexandra han acudido con sus respectivas parejas, Carlota Casiraghi ha sido la única que ha ido sola al Baile de la Rosa, una cita a la que en años anteriores sí que se ha visto a su marido. En este caso, no hay ningún indicio que haga pensar en que la pareja pase por una situación delicada, sino que la realidad es que Dimitri Rassam se encuentra inmerso en su último proyecto cinematográfico y por sus compromisos profesionales no ha podido estar en Montecarlo. Habrá que esperar al próximo año para poder verles posar juntos en este importante acto.