El rey Carlos III es un apasionado defensor de la naturaleza y del medio ambiente, algo de lo que ha dado muestra en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Por eso no es de extrañar que ahora haya decidido dar un paso más y convertirse en protagonista de un documental sobre este tema.

El padre del príncipe de Gales está ya trabajando en una producción de la mano de la plataforma audiovisual de Amazon Prime Video, según han confirmado medios británicos. Se trata de un documental que se va a centrar en el trabajo benéfico del monarca, pero, sobre todo, en lo que tiene que ver con el cuidado y la protección del medio ambiente. El escenario principal de rodaje va a ser Dumfries House, una de las propiedades del rey en Escocia.

Con este proyecto, Carlos III pretende llevar a la pantalla las ideas que ya expresó en su libro de 2010, Harmony: A New Way of Looking At Our World. En este texto el monarca explicaba cómo la sociedad debía replantearse la relación entre los hombres, la modernidad y la naturaleza para evitar una crisis ambiental. A través de la plataforma el rey podrá hacer llegar sus reflexiones a un público mucho más amplio que hasta ahora y mostrar una imagen más cercana de su figura.

Según han podido confirmar medios británicos, la película no va a centrarse tanto en el rey, sino en el trabajo contra el cambio climático y por la protección del medio ambiente. El rodaje ya ha empezado, pero no se ha confirmado ni el título que llevará el proyecto ni tampoco la fecha exacta de estreno. Eso sí, se espera que sea de cara a finales de 2025 o a principios de 2026.

A pesar de que, como jefe del Estado, Carlos III tiene que mantenerse neutral a nivel político, la protección del medio ambiente siempre ha sido uno de los temas más importantes de su agenda, al que no está dispuesto a renunciar. Como príncipe de Gales, Carlos III puso en marcha numerosas campañas para impulsar acciones sobre cuestiones ambientales y como rey no ha dejado de lado su lucha por el clima. De hecho, en diciembre de 2023 intervino en la COP28 en Dubái y dijo que la supervivencia de los humanos estaba en peligro si no se encontraba un equilibro con el mundo natural.

Ha sido el diario The Times el que ha revelado los detalles de esta nueva iniciativa del rey Carlos III junto a Amazon. Aunque fuentes oficiales sí que han confirmado que el proyecto está en marcha, se está especulando con la posibilidad de que la compañía haga una donación a la organización benéfica King’s Foundation como parte del acuerdo con el monarca.

Este proyecto no es el primer documental que protagoniza el rey Carlos III, pero sí que es la primera vez que no recurre a productoras británicas como la BBC o la ITV. Un cambio que ha llamado mucho la atención porque, además, el monarca ha apostado por una plataforma de streaming que resulta ser una de las rivales directas de Netflix, compañía con la que trabajan los duques de Sussex.

Aunque no se saben los motivos por los que Carlos III se ha decantado por Prime, las comparaciones con su hijo menor y su nuera resultan inevitables, sobre todo ahora que la serie documental de estilo de vida de la duquesa de Sussex está a punto de ver la luz. Sí que se sabe que el jefe del Estado apostó por Amazon tras reunirse con otras plataformas y es probable que no se haya querido comprometer con Netflix para evitar asociaciones con los Sussex. No obstante, tampoco hay que dejar de lado que Amazon también ha estado detrás de algunas producciones delicadas para la familia real, como la serie sobre la polémica del príncipe Andrés.