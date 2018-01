¿Qué le ha regalado Meghan Markle a la reina Isabel por Navidad?

Era una de las pruebas de fuego y la ha superado con nota. Meghan Markle ha logrado sorprender a la reina Isabel con su regalo de Navidad. La actriz no lo tenía nada fácil, ya que su predecesora, Kate Middleton, había dejado el listón muy alto.

Pese a lo que en un principio se pueda creer, no hay tradición entre los Windsor de hacerse regalos caros, sino más bien originales o que tengan algún significado especial. De hecho, la primera Navidad que Diana pasó con la familia se equivocó al regalar a todos los miembros regalos de gran valor como jerséis de cachemir, mientras que Kate Middleton optó por un bote de chutney casero elaborado por ella misma, algo que entusiasmó a la monarca, que es gran amante de los detalles personales.

Meghan sentía una enorme presión ante el momento del intercambio de regalos, pero ha logrado un enorme éxito. Según confirman fuentes cercanas a la Familia Real, la norteamericana le ha regalado a la Reina un pequeño hámster cantarín de juguete .

Antes de que la Reina pudiera siquiera sacar el regalo de la caja, sus corgis se abalanzaron sobre el juguete y se lo arrebataron, provocando que la monarca estallara en una carcajada.

No es la primera vez que Meghan protagoniza una divertida anécdota con las mascotas de la abuela del príncipe Harry. En su presentación privada a la Reina, los pequeños corgis no pararon de acurrucarse a los pies de la actriz, despertando la simpatía de la monarca.