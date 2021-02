‘Taburete’ vuelve al panorama musical con un nuevo disco bajo el brazo, ‘Broma infinita’, un álbum con el que el grupo ha evolucionado en su estilo y ha sorprendido con temas muy especiales y que van con dedicatoria incluida. La canción más especial va dedicada a Rosalía Iglesias, la madre del vocalista, Willy Bárcenas, que está pasando por un mal momento personal al tener a sus dos progenitores entre rejas.

Tal y como desvela el hijo de Luis Bárcenas, ha sido de manera reciente cuando su madre ha podido escuchar el tema, titulado ‘Madre’, que sin duda le ha gustado. «Mi madre, no la conocía, la ha podido escuchar hace poco. Al final es una letra con la que una madre se emociona», ha desvelado. Fue el pasado mes de noviembre cuando Rosalía ingresó en la cárcel madrileña de Alcalá Meco por su implicación en el caso Gürtel. Tras conocer la noticia, su hijo compartía un mensaje en sus redes sociales mostrando su apoyo a la mujer que le ha dado la vida: «Arrancándome lo que más quiero de mi vida y aún no viendo la luz al final del túnel, sé que como siempre he conseguido, sacaré mi armadura especial y resistiré. Y los míos también. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo. La joda seguirá…💪💪💪».

Es cierto que las pasadas semanas han sido duras para el cantante, que ha tenido el apoyo y cariño de todos quienes le rodean, especialmente de su novia, Loreto. A ella le ha escrito ‘John Ford’, una canción que le ha «encantado». «Loreto ya la conocía antes de que saliese, fue la primera persona en escucharla», ha confesado. Y si él le ha regalado música, ella la ha grabado en su piel en forma de tatuaje «sí, fue sorpresa. Justo ese día vi que ella no había compartido nada, me extraño, le pregunté y me dijo que esperase a mañana. Al día siguiente ya subió esa foto tatuándose y me pareció muy bonito».

Pero Willy no es el único que ha aprovechado ‘Broma infinita’ para tener un gesto de cariño con los suyos. Antón le ha dedicado a su novia ‘Abierto en vena’, un tema que «le ha gustado mucho». «Es una canción que ya tenía tiempo. Se la hice en un momento en el que nos estábamos conociendo y le ha gustado mucho. No se la ha tatuado, pero algo se hará». Temas muy especiales, sí, pero aún les quedan muchos por hacer y es que ya tienen en mente el nombre de una persona muy especial a la que les gustaría hacerle una canción: Rafa Nadal.

Sobre los sueños que han cumplido y les quedan por cumplir, WIlly confiesa que si bien ya «tocamos en el Bernabéu y aunque fue un tema muy corto, me hizo mucha ilusión y es un sueño cumplido. Otro sueño, sería ganar un premio, parece que no es la típica cosa importante, pero sí lo es. Y sobre todo llegar a la gala, porque en los Grammy nos quedamos en la ruleta y se nos pasó la gala».