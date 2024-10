Así es la vida de Finito de Córdoba y Arancha del Sol después de las acusaciones de Ana Herminia

Finito de Córdoba está de celebración. Ha cumplido 53 años y para sorpresa de todos lo ha hecho al lado de su mujer, la presentadora Arantxa del Sol. Formalizaron su relación en 2001, durante una boda a la que acudieron rostros muy conocidos. Son uno de los matrimonios más emblemáticos de la crónica social, pero hace unos meses recibieron una acusación por parte de Ana Herminia, novia de Ángel Cristo y futura nuera de Bárbara Rey.

La joven aseguró que había mantenido una supuesta relación con Finito en el pasado. El problema es que este presunto noviazgo secreto coincide con Arantxa del Sol. La comunicadora no ha dado veracidad a esta versión y continúa su vida junto al torero, pero ¿qué cambios ha habido durante este tiempo? Lo primero que hay que destacar es el percance que Arantxa tuvo en Supervivientes.

Arantxa del Sol en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La modelo viajó a Honduras siendo una de las concursantes estrellas de la edición. Todo iba bien hasta que tuvo una discusión con Ángel Cristo, quien aseguró que Finito de Córdoba había estado enamorado de su novia Ana. Arantxa le cortó tras escuchar estas palabras y su reacción hizo que Supervivientes tomase medidas disciplinarias.

Ángel Cristo señaló a Arantxa del Sol

El hijo de Bárbara Rey sostiene que Arantxa del Sol le agredió en Honduras. Ella llegó a reconocer una parte de estas acusaciones y tuvo que pagar un precio muy alto: estuvo vetada durante un tiempo. Sin embargo, su talento y su poder para comunicar volvieron a abrirle las puertas de Telecinco. Lo cierto es que no se ha quedado en la cadena, pero gracias a su paso por Supervivientes ha vivido momentos profesionales muy buenos.

Ángel Cristo en Madrid. (Foto: Gtres)

Arantxa le plantó cara a Ángel, quien no se cortó a la hora de contestar. Lo complicado fue que Ana Herminia terminó entrando en esta ecuación. Dio una entrevista en ¡De Viernes! y afirmó que Finito de Córdoba jugó con sus sentimientos.

«Sus amigos de verdad saben toda la historia y no van a poder mentir porque es la realidad. Yo cada vez que me siento aquí trato de ser lo más sincera posible», le explicó al presentador Santi Acosta. Más adelante reconoció que a partir de 2002 no supo nada del torero, pues intentó alejarse lo máximo posible para intentar dejar de sufrir.

¿Por qué habló Ana Herminia?

Ana Herminia durante su entrevista. (Foto: Telecinco)

La futura nuera de Bárbara Rey sostiene que únicamente ha hablado de Finito de Córdoba por un motivo: está harta.

«Es un encantador de serpientes (…) Yo soy una víctima de ese señor. estoy aquí porque estoy harta. He recibido amenazas indirectas de él. Estoy indignada. Se puede proteger a tu familia, callar, seguir viviendo en la mentira, pero cuando algo explota ya se acabó».

Ana le echó en cara a Finito que no diera la cara por ella. Sostiene que hace años tuvieron un contacto lo suficientemente estrecho como para que el torero hubiera sido más considerado. Esa es su versión, aunque en la otra cara de la moneda está Arantxa del Sol. La comunicadora nunca ha dudado de su marido. Su trayectoria ha cambiado, ahora vive más relajada y tiene lo único que le importa: el amor de su familia.