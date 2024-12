El viaje de lujo de Yuyee después de cobrar el dinero por los terrenos de Frank Cuesta

El pasado verano, el nombre de Yuyee acaparó la primera plana de la crónica social de nuestro país después de que se viera envuelta en una polémica con Frank Cuesta. Finalmente, el presentador y la modelo tailandesa llegaron a un acuerdo en relación al Santuario Libertad, terreno por el que Cuesta pagó 160.000 euros.

Un viaje de ensueño

Fue el pasado mes de agosto, coincidiendo con el 51 cumpleaños de la modelo, cuando Chris Korn, su nueva pareja le pidió matrimonio, vídeo que compartió la tailandesa en sus redes sociales. Rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, Korn sorprendió a la influencer con un anillo. Ahora, semanas después de aquel momento, han compartido en el universo 2.0 que están de viaje.

De hecho, Chris ha indicado que se trata de una «preluna de miel». La pareja ha cogido un avión y ha viajado a un lugar paradisíaco con islas vírgenes como escenario principal de su romántica escapada. Además, han realizado salidas a alta mar en barco y se han dado baños en un jacuzzi.

Han sido varias las publicaciones las que han ido compartiendo en los últimos días, confirmando así que se encuentran en un buen momento de su relación antes de darse el ‘sí, quiero’.

¿Cómo se conocieron?

Yuyee confesó que se conocieron por una amiga en común. «Nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo de 2024 y sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso», contó.

«Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí. Tengo una amiga que también es LGBTQ y lleva tiempo formando parte de mi vida, así que estoy acostumbrada a verla con su mujer. No veo nada malo en ello, amor es amor. He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia. Practico la inclusión y creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos», añadió en una entrevista que concedió a El Mundo.

Santuario Libertad: la polémica

Santuario Libertad se había convertido en el refugio de paz para Frank Cuesta hasta que se vio envuelto en la polémica por esta finca, pero ¿qué ocurrió? Cuesta puso a nombre de su ex mujer estas tierras, ubicadas en Tailandia, porque las leyes del país le impedían tener una propiedad por no haber nacido allí. El acuerdo era que legalmente le pertenecía a Yuyee hasta que sus hijos tuvieran la edad oportuna.

Frank Cuesta en un evento. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados y Yuyee exigió a su ex marido un alquiler. Por su parte, Yuyee indicó que pedía este dinero porque Frank nunca le ha pagado la pensión de sus hijos, algo que el presentador negó en rotundo. Finalmente, lograron llegar a un acuerdo.