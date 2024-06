Gemma Cuervo sorprende doblando una película de dibujos animados a sus 89 años

La cuenta atrás ha terminado. Del Revés 2 (Inside Out 2) llega este miércoles, 19 de junio, a la pantalla de los cines españoles y, como no podía ser de otra manera, Madrid ha acogido, dos días antes del estreno, la premiere de una de las película más esperadas del momento. El evento ha reunido a una larga lista de rostros conocidos del país que han tenido el privilegio de visionar la segunda parte del largometraje antes que nadie. Entre los asistentes, sin duda, el nombre que acaparó gran parte de las miradas fue el de Gemma Cuervo, actriz emblemática de nuestro país que se convirtió en toda una influencer posando en el photocall del acto mencionado.

Sumándose por sorpresa a los actores de doblaje que han participado en el reparto (Chanel, Rigoberta Badini, Brays Effe y Michelle Jenner), Gemma Cuervo reaparecía inesperadamente ante las cámaras zanjando los rumores y confirmando que ha puesto voz a Nostalgia, uno de los personajes de la trama de Disney. A diferencia de sus compañeros, su nombre no ha salido a la luz como parte del elenco hasta ahora y, a juzgar por las imágenes trascendidas en redes, se mostró visiblemente emocionada por el trabajo realizado.

Gemma Cuervo con sus compañeros de doblaje de la película ‘Inside Out 2’. (Foto: Gtres)

Tanto es así que, después del visionado, Gemma Cuervo fue la clara receptora de un sonoro aplauso por parte de los asistentes, algo con lo que la actriz no pudo evitar emocionarse, lanzándose besos al público en forma agradecimiento por el cariño recogido. Después de terminar el evento, la intérprete también se sinceró en sus redes sociales con lo vivido durante la premiere: «Sentí mucho cariño y reconocimiento en el estreno de la película #DelRevés2 y ese reconocimiento debe ser trasladado a todo el equipo de @disneyspain. Un actor solo puede brillar con el amor de sus compañeros. GRACIAS», escribía.

Gemma Cuervo cuenta con una larga trayectoria como actriz, pero lo cierto es que el mundo del doblaje no ha sido muy habitual durante su carrera. No obstante, Del Revés 2 no es su primer reto animado. En 1998 dio voz a la señora Cigüeña en ¡Qué vecinos tan animales! y en 2005 a Cleta, uno de los personajes principales de la película El sueño de una noche de San Juan. Ahora, suma a su experiencia a Nostalgia, el personaje al que ha doblado en la última película de Pixar.

♬ sonido original – disneyspain @disneyspain Esta emoción no podía faltar. Y ella tampoco. 🩶 ¡@gemmacuervo se suma al reparto de #DelRevés2 (Inside Out 2) interpretando a Nostalgia! Una emoción que aparece en la mente de Riley y que llega para tocar nuestros recuerdos más especiales. ¡La nueva película de Disney y Pixar llega MAÑANA a los cines! #cineentiktok

Su otra petición profesional

A sus 89 años, la carrera de Gemma continúa imparable. Y es que más allá de este trabajo que acaba de realizar, la actriz ha pedido en sus redes sociales participar en los nuevos episodios de la 15º temporada de La que se avecina, la cual se encuentra en proceso de grabación. Laura Caballero, directora de la serie, se mostró encantada con la propuesta aunque, por ahora, se desconoce si han llegado a un acuerdo profesional para que Cuervo vuelva a retomar el papel de Mari Tere en el edificio de vecinos más famoso de la televisión.