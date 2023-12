El trastorno de Gloria Camila que hizo que se resintiera su autoestima

Hace tan solo unos días, Gloria Camila volvía a la primera línea mediática tras revelar, por primera vez, datos inéditos sobre su adopción. Lo hizo a través de un directo de Instagram donde sus palabras no dejaron indiferentes a ninguno de los internautas, haciéndose virales en apenas segundos: «Llevo mucho tiempo sufriendo por esto», reconocía. Ahora, casi dos semanas después de estas declaraciones, la hija de José Ortega Cano ha continuado ‘desnudándose’ emocionalmente de la mano de una entrevista que ha concedido a un conocido digital, donde ha desvelado el trastorno que padece y que le ha hecho tener problemas, en más de una ocasión, con su propia autoestima.

En el programa Mi casa es la tuya, Gloria Camila reveló a Bertín Osborne que había sido diagnosticada por profesionales con un trastorno de abandono, algo que ha sido el resultado de ciertos problemas personales por los que ha tenido que pasar: «Vivir en un orfanato, luego tu madre fallece, tu padre va a prisión, tu hermano está en un centro… Te quedas sola con más de 18 años y ¿qué haces? Pues escapar. Por eso me fui a Sevilla a vivir», confesaba en la entrevista citada líneas más arriba.

Gloria Camila en un evento/ Gtres

Precisamente una de las consecuencias que ha sufrido por este diagnóstico psicológico es que cuando han recibido cariño por parte de los demás, se ha entregado demasiado, llegando incluso a olvidarse de sí misma. Así lo confirma en su conversación con La Vanguardia, donde asegura que es algo a lo que, de la mano de profesionales, ha empezado a poner remedio: «Nace de carencias emocionales y produce muchos episodios dolorosos a lo largo de mi vida. Afortunadamente, mi psicóloga lo está tratando desde el inicio», explicaba.

«Nunca me he apartado de mi padre y mis hermanos. Nunca les he dejado. De hecho, creo que de tanto entregarme a veces he llegado a descuidar de mi salud mental o de todo lo que me venía afectando desde pequeña. Como que lo he ido apartando, me centraba en cosas positivas, pero llega un punto en que tienes que reparar el daño», proseguía.

A día de hoy, además de contar con un gran apoyo por parte de profesionales médicos, Gloria Camila ha confesado que vive un momento bueno en cuanto a su faceta sentimental se refiere. David García es su actual pareja y se ha posicionado en su vida como una pieza fundamental. «Tengo la suerte de contar con una pareja que me apoya muchísimo. Es un tío normal y genial a la vez, con su vida encarrilada, con aspiraciones: no vive de la vida de nadie ni se pega a nadie para ‘vivir de’. Tiene sus estudios, un trabajo estable y ahora está opositando», apuntaba, añadiendo que aportaba tranquilidad y estabilidad a su vida, algo que siempre ha necesitado y que muy pocas veces ha podido disfrutar.