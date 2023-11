Gloria Camila revela por primera vez datos inéditos sobre su adopción

Gloria Camila Ortega siempre se ha mostrado muy dispuesta a la hora de hablar, sin ningún tipo de tapujo, sobre la salud mental, y el hecho de que ella haya estado expuesta mediáticamente desde que llegó a España ha generado ciertas emociones que, de acuerdo con sus palabras, está empezando a aprender a gestionar ahora de la mano de profesionales. Según lo que narró la pasada tarde a través de un directo de Instagram, su adopción siempre ha sido objeto de críticas en las redes sociales y es algo que le ha causado muchos problemas a lo largo de toda su vida. «Creo que es un tema bastante interesante y es tabú. A mí me ha costado hablar de esto. Hasta que no empecé en terapia seria, no entendía que me pasaba, o esa sensibilidad que tenía. Llevo mucho tiempo sufriendo por esto», comenzaba a decir, añadiendo que, bajo su propia experiencia, la adopción es algo positivo y no negativo «como siempre se ha pintado».

Hablando por primera vez de su caso en particular, Gloria Camila ha confesado que tiene recuerdos difusos sobre el momento en el que ella y su hermano, José Fernando, fueron adoptados por Rocío Jurado y José Ortega Cano: «Yo no sé por qué estábamos en un orfanato ni por qué estábamos en adopción», señalaba. Proseguía manifestando que, la personas que han vivido en un orfanato lo único que quieren es una casa «que les de cariño y cobijo» y cuando lo consiguen, lo interpretan como «una nueva vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Glo ♡ (@gloriacamilaortega)

«Estoy súper agradecida de tener la familia que tengo y de ser adoptada. Para nosotros fue como una luz nueva. Pasamos de un orfanato a tener una familia que era una gran familia. Estamos muy agradecidos», confesaba a todos los internautas que se encontraban visualizando el directo de la plataforma digital mencionada. Aunque en muchos casos, los niños adoptados tienen la necesidad de conocer a su familia biológica, Gloria Camila ha asegurado que nunca se ha planteado hacerlo: «No me lo he planteado porque para mí mi única familia es la que me ha querido y cuidado», argumentaba.

Rocío Jurado, José Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando/ Gtres

Sincerándose como nunca antes lo había hecho, Gloria Camila contó cómo se enteró de que tanto ella como su hermano eran adoptados. Y es que, de acuerdo al testimonio que ha ofrecido, fue en el colegio donde conoció ese dato gracias a sus compañeros, siendo un tema que jamás ha hablado con sus padres. En ese momento recordó a Carmen Ruano, la mujer que desempeñaba sus labores como cuidadora y con la única que compartía sus inquietudes en cuanto a la adopción. «Tenía una confianza con ella increíble. Ella me enseñó todo», señalaba.

Cabe recordar que, según confesó a Bertín Osborne durante una entrevista, Gloria Camila padece el trauma del abandono (diagnostico por su propia psicóloga): «Cuando mi hermana hizo la docuserie la gente volvió a agrandar el tema de la adopción. La gente aprovechó esto para machacarme, hacerme de menos por ser adoptada. Todo ese machaque cuando alguien no lo ha trabajado, se le ha hace un mundo».