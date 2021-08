Tom y Melyssa, los comienzos de una expareja con mucha química

El final de la edición 2021 de ‘Supervivientes’ ha dejado un gran vacío entre los seguidores del concurso. No solo porque ya no pueden ver las aventuras de los náufragos, también porque la convivencia entre Tom y Melyssa ha llegado a su fin. La pareja, que se conoció en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ para después convertirse en los protagonistas de ‘La isla de las tentaciones’.

Ya como expareja y con sus vidas amorosas rehechas con otras personas, volvieron a encontrarse en Honduras, donde han protagonizado muchos minutos. Conocerse tan bien no fue precisamente fácil y es que la confianza que se tenían propició más de una discusión. A pesar de todo, al final han demostrado que su amistad es mucho más fuerte, algo que ya quedó patente cuando Tom rompió a llorar en el hombre de su ex tras conocer que la que era su novia, Sandra Pica, no quería seguir a su lado.

Ahora que han vuelto a la civilización, son muchos los que se preguntan si Tom y Melyssa volverán a estar juntos. Sí, ella tiene pareja, un chico llamado Sergi, pero es más que obvio que entre ellos sigue habiendo mucha química. O al menos un cariño especial, pues tras la eliminación del francés de ‘Supervivientes’, ella, entre susurros le dijo: “te quiero un montón, ¿lo sabes?”. Una reacción que nadie se esperaba, pues tras la deslealtad que la joven vivió en ‘LIDLT’, todo el mundo se esperaba que las cosas entre ellos fueran a peor.

Por supuesto vivieron momentos de mucha tensión como, por ejemplo, cuando en el día de su cumpleaños a Melyssa le tocó consolar a su ex tras la visita de Sandra Pica, siendo ella la encargada de transmitirle que ya no sentía lo mismo y que la relación había cambiado. “Nos tienes a nosotros. Yo voy a estar porque creo que te lo mereces. Llora, desahógate y echa todo lo que llevas dentro. No le eches la culpa a alguien por no estar enamorado. Lo siento mucho pero cuando me hiciste eso, me dijiste que no estabas enamorado y para ti estaba bien, ¿verdad?”, le decía la joven poco después, mostrando ser muy empática.

Unos comienzos muy claros

Melyssa y Tom se conocieron en televisión, concretamente en el ya extinto ‘MyHyV’, donde ella era tronista y él uno de los jóvenes dispuestos a enamorarla. Varias citas después, estaba claro que lo suyo era especial y, tras un beso, la de Girona anunciaba en el programa que lo tenía claro, le gustaba Tom y estaba “enamorada” de él. «La persona que voy a elegir es porque creo que me ha acabado enamorando, y me he dado cuenta que no la quiero perder», explicaba. Acto seguido, la tronista declaraba con una sonrisa: «Me he enamorado de Tom».