Todo sobre el primer amor de Laura Escanes: un veinteañero jugador de póker profesional

Laura Escanes está de celebración. Este domingo, 13 de abril, cumple 29 años en un momento muy pleno y feliz de su vida. Mientras su faceta como empresaria e influencer continúa cosechando un intachable éxito, su vida personal también atraviesa una buena etapa. Tras su mediática ruptura con Álvaro de Luna, la catalana ha rehecho su vida sentimental junto a Joan Verdú, un esquiador alpino que ha participado hasta en tres ocasiones en los Juegos Olímpicos. Como no podía ser de otra manera, esta nueva ilusión de Laura ha despertado un gran interés por conocer sus anteriores relaciones, de las cuales llama considerablemente la atención la que mantuvo con un joven veinteañero durante su adolescencia, fuera de los focos mediáticos.

Su nombre es Ferrán Reñaga y estuvo con la creadora de contenido justo antes de que esta comenzara un noviazgo con Risto Mejide. Se conocieron cuando ambos tenían 17 años, en Tossa de Mar, un municipio de la provincia de Gerona donde la familia de Laura tenía un apartamento de vacaciones al que acudían cada año para alejarse del ruido de la ciudad. Fue allí donde surgió el amor entre ambos, una relación que se alargó durante dos años, tiempo en el que dejaron patente todo lo bonito de su romance en las redes sociales.

Laura Escanes en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Según desveló su entorno a Vanitatis, tenían mucha broma entre ellos. Se llamaban Lord y Lady Natillas y, de hecho, él utilizaba ese nombre como usuario de Twitter. Es en esta plataforma donde aún se puede ver algún que otro contenido que compartió de aquella época junto a la influencer. No obstante, lo cierto es que son pocos los datos que se conocen acerca de su perfil a día de hoy. Lo único que se sabe es que está centrado en su trayectoria profesional como jugador de póker.

Está alejado de la vida mediática, pero hubo una vez en la que habló de una manera tajante sobre su historia de amor con Laura Escanes en el programa El pis TV Show. «Nuestra relación acabó porque llevábamos dos años que nos veíamos entre los fines de semana, en verano… y cuando tienes 16, 17 años es difícil de llevar. A los dos nos gustaba la fiesta. Los chicos le iban detrás, a mí las chicas me daban besos en el cuello… cosas difíciles de controlar con la primera pareja y cuando no tienes mucha experiencia en esto. Después apareció Risto, pero diría que llegó unos 8 meses después de que nosotros lo dejáramos. Mi ruptura y su inicio no tuvieron nada que ver», explicó.