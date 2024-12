Todo sobre Alejandra Silva: la vida de la mujer que consiguió traer a Richard Gere a España

Que Richard Gere ha demostrado estar enamorado de su mujer Alejandra Silva es un hecho. Sobre todo si tenemos en cuenta que ella ha logrado traérselo a vivir a España, país donde ella considera que sus hijos se van a criar mejor. Y, además, ha logrado contagiar el entusiasmo que esta coruñesa tiene por, no sólo su país, sino también su ciudad de origen.

Y es que de Alejandra se han escrito muchas cosas pero pocas de la gran familia de la que proviene y que por eso está tan arraigada a ella, porque la familia Silva es, sobre todo, numerosísima y muy amante de lo que ellos llaman primadas y que no es más que juntarse todos los que pueden en la casa familiar de Bastiagueiro, una playa a ocho kilómetros de La Coruña, aunque perteneciente ya a otro Ayuntamiento, el de Oleiros, uno de los mayor renta per cápita de España y que es refugio de grandes fortunas gracias, en parte, a la orografía local, que permite una gran intimidad.

Vista desde el aire de La Coruña, ciudad de Alejandra Silva. (Foto: IG)

El origen de la familia de Alejandra, y a cuya información ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, es tan extenso como complejo es su árbol genealógico porque es costumbre que todos tengan muchos hijos. En contra de lo que muchas veces se ha dicho, no pertenecen al Opus Dei, pero sí son de fuerte tradición católica y, además, a principios de siglo, que es a cuando nos vamos a remontar para contar los orígenes de Alejandra Silva, era normal tener seis, siete y hasta diez hijos. No obstante, es una tradición que han seguido familiares, donde no es extraño encontrarse con más de cuatro hijos por matrimonio.

El origen del árbol genealógico, Rosendo Silva

Rosendo Silva, nacido en La Coruña, economista y vinculado a Banca March toda su vida, se casó en los años veinte con Celia García Anca, también coruñesa como ella. Tuvieron seis hijos. Los tres primeros, Rosendo, Celia y Fernando, nacieron en La Coruña. Y los tres últimos, José Luis, Gabriel y Javier, ya nacieron en Madrid porque el padre decidió trasladarse a la capital en 1924 por motivos relacionados con sus negocios. Se instalaron en la calle Goya que fue siempre la casa familiar.

Las siete casas de los SIlva en la finca que tienen en Bastiaguiero. (Foto: Ayuntamiento de Oleiros)

De esos seis hijos que tuvo el matrimonio, el primogénito, Rosendo, tuvo ocho descendientes: Rosendo, Ricardo, Ignacio, Carmen, Celia, Álvaro, Laura y Carlos. Y aquí, en esta rama de la familia, en el tercero de los hermanos, Ignacio, encontramos al padre de Alejandra Silva.

Ignacio se casó con Paola García Baquero, que también es de La Coruña y han tenido tres hijas, la primera de ellas, Alejandra, que nació en Coruña en 1983. Alejandra tiene dos hermanas pequeñas que se llaman Patricia y Blanca. Los primeros años de su infancia Alejandra los pasó en Coruña pero enseguida se trasladaron a vivir a Madrid.

El origen de la finca de Bastiagueiro, el refugio familiar de los Silva que tanto gusta a Richard Gere

En los años cincuenta, Rosendo Silva y Celia, decidieron comprar una finca de unas dos hectáreas que estaba sobre los acantilados de la espectacular playa de Bastiagueiro. En aquella época todo eso era virgen, no había apenas nada construido. El ‘patriarca’ era muy familiar y para poder veranear todos juntos cada verano decidió facilitar las cosas construyendo dentro del recinto siete casas independientes, una para él y su mujer y una para cada uno de sus seis hijos.

Las casas de la familia Silva dentro de la finca en Bastiagueiro. (Foto: Ayuntamiento de Oleiros)

Las casas, todas ellas independientes entre sí, están construidas en granito y piedra, de varias plantas, tienen todas una media de ocho a diez habitaciones y están rodeadas por unos espectaculares jardines donde abundan las hortensias y las buganvillas.

Detalle del interior de la finca de Bastiaguiero con crucero incluido. (Foto: OKDIARIO)

Conjunto de las siete casas que la familia de Alejandra Silva tiene en los acantilados de Bastiagueiro. (Foto: OKDIARIO)

Ya fallecido el patriarca, en 1963, el alcalde de Oleiros desde 1985, un gran admirador del castrismo (y que todavía permanece en el cargo aunque con seis años de inhabilitación en el medio) expropió la parte de la finca de los Silva argumentando que eso era terreno público. A pesar de que la familia litigó en su legítimo derecho de defender aquello que habían comprado en los años cincuenta, perdieron y la parte de la casa familiar que daba acceso directo a la playa, la perdieron en el 2000, siendo ahora terreno público.

Richard Gere y su pasión por Bastiagueiro

La fuente a la que ha tenido acceso OKDIARIO explica que Richard Gere se siente totalmente integrado cuando va a Bastiagueiro en verano. Hay veranos, explica, «que pueden reunirse más de sesenta a la vez lo cual es un plan totalmente divertido si eres una persona familiar y Richard Gere lo es, él y su mujer que siempre ha absorbido el hecho de estar muy unida a todos sus primos».

No sólo es el plan familiar del que disfruta el actor que, por cierto, «es muy niñero y en esa finca siempre hay decenas de niños correteando», es que, además, es amante de la gastronomía gallega, empanadas, pulpo á feira, marisco, el buen pescado que se puede comprar en La Coruña, etc.

Todo esto es seguramente el gran aliciente que ha hecho que Richard Gere haya tomado la decisión de comprar una finca lo más cercana a la de su mujer porque la vida familiar de su esposa, el ambiente que la familia vive en esa zona de Coruña y una manera de veranear muy del norte ha conseguido conquistarlo totalmente. Sin duda, La Coruña se está poniendo de moda por su gastronomía, por su clima cada vez más amable y, muy especialmente por la extraordinaria belleza del entorno natural y que, además y de momento, está cero masificado.