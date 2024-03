Las palabras de Tania Llasera sobre su matrimonio que podrían sentar muy mal a su marido

Gonzalo Villar, el marido de Tania Llasera, podría molestarse tras descubrir lo último que la presentadora ha contado de él. Llevan casados desde 2012 y ha estado siempre al margen de las cámaras, pero Tania se ha visto obligada a señalarle. Cada vez son más los que aseguran que el matrimonio está en crisis, así que la comunicadora ha decidido zanjar los rumores de una vez por todas.

Tania Llasera y Gonzalo Villar han formado una bonita familia compuesta por dos hijos: Pepe y Lucía. La presentadora lleva mucho tiempo ocupando titulares en los mejores medios gracias a su profesionalidad, aunque todavía le cuesta hablar sobre su esfera privada. Pero en esta ocasión se ha saltado sus propias normas para dar la cara por Gonzalo.

Tania Llasera recogiendo su premio. / GTRES

Tania ha asegurado que las teorías que circulan por las redes son falsas: no está en crisis y tampoco se ha separado. La cuestión es que apenas comparte contenido con su marido porque este no quiere ser famoso y esa es precisamente la razón por la que podría estar enfadado. Sin darse cuenta, Llasera le ha convertido en noticia y ahora todo el mundo sabe cuál es la situación del matrimonio.

Tania Llasera habla largo y tendido sobre Gonzalo Villar

La presentadora ha sido una de las galardonadas durante los Premios Favoritos 2024 de Sevilla Magazine. Tan natural como siempre se ha sincerado con la agencia GTRES y ha hablado de su marido. Según cuenta, todo ha sido un rumor sin fundamento que ha ido haciéndose grande, pero no tiene nada de cierto.

Tania ha declarado: “Es un matrimonio sano y feliz, que cada uno tiene su vida y su vida laboral, que hay que trabajar para vivir”. Según cuenta, pasa mucho tiempo trabajando porque ha logrado compaginarse perfectamente con Gonzalo, pero eso no quiere decir que no comparta experiencias con él. El problema es que no trascienden porque no quiere que el público cuestione su esfera privada. Es algo que también hace con sus hijos, a ellos tampoco les muestra en las redes.

Tania Llasera recogiendo un premio. / GTRES

“Nos debemos a nuestras comunidades de seguidores de redes sociales. Yo no estaría aquí recibiendo un premio si no tuviera un número importante de seguidores. Me expongo yo, pero intento en la medida de lo posible que mi cajita personal quede en lo personal”. Llasera también ha declarado que este año quiere centrarse en su marido y en sus hijos “y el año que viene ya veremos”, cuando le preguntan por sus nuevos proyectos.

Los planes de Tania con su marido

A pesar de haber mantenido las formas, Tania ha hablado largo y tendido de su marido, incluso de los planes de futuro que tiene a su lado. Según cuenta, han organizado una escapada para Semana Santa. De esta forma pretenden recuperar el tiempo que han invertido en sus respectivas profesiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)

“Últimamente por trabajo nos hemos visto menos de lo que nos gustaría, pero ahora viene la Semana Santa. Vamos a estar de vacaciones juntos”, reconoce. Después se ha propuesto algo para aprovechar más de la relación.

“Me ha prometido que no va a trabajar y esto al final es la conciliación de muchísimas familias. Habrá parejas separadas que se vean más, pero no pasa nada. Sé que el amor está ahí y yo estoy muy segura de mis sentimientos por él, el de los suyos por mí. Y no hay ningún tipo de separación ni de crisis siquiera”. Los rumores quedan desmentidos, pero ¿cómo le habrá sentado a Gonzalo que profundice tanto en la situación matrimonial?