La otra mujer con la que ha roto Mario Vargas Llosa

Mientras Tamara Falcó se encuentra sanando su corazón y dando una segunda oportunidad al hombre con el que había planeado pasar por el altar, su madre, Isabel Preysler está haciendo frente a una de las rupturas más mediáticas del año. Y es que, cuando nadie lo esperaba, la socialité ponía punto final a su historia de amor con Mario Vargas Llosa. De la noche a la mañana, el amor se acabó.

Pese a que todos los rumores apuntan a que el motivo de esta separación serían los celos del Premio Nobel, este los ha desmentido públicamente, dejando entrever que la razón principal podría deberse a su negativa por comprometerse. Sea como fuere, lo que está claro es que el 2023 ha empezado para ellos en la más absoluta soltería y, aunque nunca digas nunca, parece que su ruptura no tiene vuelta atrás. Sin embargo, el escritor no solo ha roto con la socialité, sino también con Tamara Falcó.

La marquesa de Griñón y el Premio Nobel hicieron buenas migas desde el principio, pero siete años después, ambos han tenido que separar sus caminos. Sin embargo, las buenas palabras de Vargas Llosa hacia Tamara Falcó seguirán más presentes que nunca. «De los cinco hijos de Isabel Preysler, Tamara es la más conocida porque luego de una entrevista de Bertín Osborne en la que apareció tal como es, sencilla, risueña, sincera y muy simpática, se hizo muy popular y comenzó una carrera en la televisión española en la que ha tenido mucho éxito», confesó el escritor para la revista Harper’s Bazaar.

Una entrevista en la que dejó ver la buena sintonía y el cariño hacia la marquesa de Griñón, de la que no solo destacó su exitosa trayectoria profesional, sino también su forma de ser. «Siempre está de buen humor y siempre risueña. Incluso cuando va a misa, lo que hace puntualmente pues desde que se convirtió al catolicismo es una practicante muy estricta», dijo. Y es que, aunque en un principio Tamara y Mario únicamente vieron las diferencias que les separaban, pronto se dieron cuenta de lo mucho que podían compartir pues, según confesó la marquesa de Griñón en Lazos de Sangre, el Premio Nobel tenía cualidades que le recordaban a su padre, Carlos Falcó: «Era como un niño pequeño hasta cuando falleció, y no me refiero a inmaduro, me refiero a esa curiosidad».

Cabe destacar que, antes de que Vargas Llosa se convirtiese en la ilusión de Isabel Preysler, Tamara Falcó ya era una fiel seguidora de sus obras. Tanto es así que, cuando comenzó una historia de amor con su madre, la diseñadora creó una camiseta para su marca TFP by Tamara Falcó en su honor, con el siguiente mensaje: «Travesuras de la niña mala. Mario V. Llosa». Un título de la obra del escritor con la que la socialité se enamoró de su forma de escribir. «Ha sido una suerte que mi madre encontrase un compañero de vida a esta edad. La verdad es que Mario ha resultado ser un compañero de vida maravilloso», confesó para su documental de Netflix. Hoy, siete años después, Vargas Llosa e Isabel Preysler separan su camino y, por consiguiente, Tamara Falcó se convierte en la otra mujer que también ha salido de la vida del escritor.