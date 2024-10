Tamara Falcó se pronuncia sobre la polémica de La Oreja de Van Gogh: ¿Amaia o Leire?

Desde que el pasado 14 de octubre La Oreja de Van Gogh anunció su ruptura profesional con Leire Martínez, España se ha dividido en dos. Hay quienes apoyan incondicionalmente a la vocalista de los últimos años, pero, sin embargo, también están los que desean con todas sus fuerzas que vuelva Amaia Montero, la cantante que estuvo desde los orígenes de la banda hasta 2007. En medio del revuelo social que ha ocasionado esta noticia, Pablo Motos ha decidido utilizar el tema como uno de los centrales de la mesa de debate de El Hormiguero y, al preguntar a los colaboradores, Tamara Falcó no ha tenido problema en posicionarse entre las dos artistas.

«Para mí, La Oreja de Van Gogh siempre ha sido Amaia. Tiene algo de rockstar que es muy difícil de sustituir», decía de una manera firme y tajante. Sin embargo, sus compañeros han optado por una postura muy distinta. Mientras que Juan del Val tenía claro que prefería a Leire, su mujer, Nuria Roca no podía posicionarse, ya que considera que ambas tienen algo especial que hace que su aportación al grupo musical haya sido completamente diferente.

La postura de Leire Martínez

En medio de la polémica que ha generado su mediática salida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez reapareció frente a las cámaras el pasado 16 de octubre. Lo hizo en el programa Biba Zuek de EITB donde rompió su silencio, por primera vez, sobre las numerosas especulaciones que han surgido a raíz de su ruptura con la banda: «No he querido quedarme en casa y es verdad que en este momento no quiero decir nada más sobre este tema, llegará el momento», comenzaba a decir. Añadía que ahora mismo no se ha parado en pensar en el futuro y que su prioridad en estos momentos era estar tranquila: «Es momento de pensar las cosas, tomar distancia y ya está, ya llegará», concluía.

Leire Martínez en el prorgrama ‘Biba zuek’. (Foto: EITB)

Cabe destacar que horas antes, Mar Montoro, amiga de la cantante, también transmitía un mensaje en voz de la cantante desde el programa Juntos de Telemadrid: «El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero, por el momento, no tengo mucho que decir», sentenciaba.

Amaia Montero desmiente su regreso

Amaia Montero también ha dado un paso al frente para confesar que está afectada por todos los rumores que están circulando, ya que considera que la salida de Leire del grupo es algo completamente ajeno a ella: «Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero», comentaba en exclusiva para el programa TardeAR.

Conversación telefónica de Amaia Montero con el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

En cuanto a las especulaciones de su regreso, la vasca ha sido clara: «Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a ‘La Oreja’? Ni de mi boca ni de la otra parte. Con lo cual se lo inventan», manifestaba.