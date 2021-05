Tamara Falcó falta a su trabajo en ‘El Hormiguero’ en medio de su gran polémica

Tamara Falcó ha sido una de las protagonistas de la semana y por algo que no tiene nada que ver ni con su trabajo ni con ninguno de los looks que suele llevar, sino por un asunto mucho más personal. En estos días, la hija de Isabel Preysler se ha tenido que enfrentar a las voces que han apuntando que su novio, Íñigo Onieva, le habría sido desleal. Unas informaciones sobre las que la joven no se ha pronunciado, al igual que el empresario.

Este jueves, Tamara debía acudir a su puesto en ‘El Hormiguero’, su primera exposición pública tras conocerse esta supuesta crisis, pero no ha sido así. La marquesa de Falcó ha faltado a su cita con Pablo Motos, quien al comienzo del programa no ha dudado en excusarla asegurando que ‘Le Cordon Bleu’, donde está realizando un curso de cocina, la precisaba esta noche.

La noticia ha sorprendido a los seguidores del espacio ya que es la primera vez que Falcó ha faltado a su cita semanal desde el comienzo de la temporada. La tertulia, sin embargo, ha seguido adelante y Juan del Val y Cristina Pardo han analizado los temas de la semana, en esta ocasión acompañados por la persona María Dabán, que ha causado furor en las redes sociales.

Y es que han sido muchos los usuarios y fans de ‘El Hormiguero’ que han señalado su preferencia por María en detrimento de Tamara. «La verdad que Maria me gusta mucho más que Tamara Falcó. Creo que es muy simpática y graciosa», ha escrito uno de ellos, a lo que otro ha afirmado que «Mucho mejor María que Tamara Falcó. Que siga así».

#DaddyEH más María Dabán y menos Tamara Falcó Ya ha hecho más María que Tamara en toda la temporada — ÁLEX (@RealBetis091907) May 20, 2021

A pesar de esta diversidad de opiniones, todo apunta a que Tamara Falcó volverá el próximo jueves para seguir entreteniendo a todos los que admiran el programa de Pablo Motos.

En lo que respecta a su chico, Tamara ya disipó los rumores hace unos días, aunque no de manera directa. La hermana de Enrique Iglesias compartió una fotografía junto a su novio en la que aparece muy acaramelados, muy juntos, abrazados, y demostrando que su relación continúa viento en popa. «Todos con PCR y todos de boda… como lo pasamos @losplatosdepan. Mil gracias! #bodabeatrizyjaime», escribió la futura chef junto al post, desvelando que estaban así de guapos porque acudieron a una boda.

Otra ausencia sonada

Pero Tamara Falcó no ha sido la única que ha faltado en su puesto en ‘El Hormiguero’. Nuria Roca, quien además ejerció de presentadora cuando Pablo Motos guardaba cuarentena tras haber dado positivo en coronavirus, tampoco ha estado este jueves. En su caso, la mujer de Juan del Val sí que ha reaparecido en su Instagram, donde contaba que estaba viendo un programa de humor, pero sin desvelar porqué no ha estado en Antena 3.

Lo cierto es que la valenciana está en un gran momento profesional, pues tras esa sustitución se conoció que sería la presentadora del nuevo concurso de la cadena, ‘Family Freud’, que ya se encuentra en fase de grabación.